Uværet Hans har de siste dagene herjet i store deler av Sør-Norge. Flere er rammet av flom- og jordskredhendelser. Det har ført til store ødeleggelser og evakueringer. Statsminister Jonas Gahr Støre har selv omtalt dette som en «veldig alvorlig situasjon». Det er de vestligste deler av Viken og Innlandet som er blitt aller hardest rammet. Men også andre område har hatt oversvømmelser og ødeleggelser.

Selv om det aller viktigste arbeidet regjeringen, storting og kommuner nå må gjøre er å begrense klimautslipp, er det nå også svært viktig å trappe kraftig opp klimatilpasningene. Myndigheter på alle nivå bør legge rapportene fra blant annet Riksrevisjonen og NVE til grunn. — Vårt Land

Ikke god nok oversikt

I mars 2023 kom Riksrevisjonen med en undersøkelse der de påpekte at myndighetene ikke hadde god nok oversikt over hvor det kan bli flom og skred. Undersøkelsen omfattet hvordan myndighetene har arbeidet med å tilpasse bebyggelse, veier, jernbane og kystinfrastruktur til et klima i endring. Selv om det er bevilget mer penger til dette formålet, er det ikke nok.

Denne uka foreslo partiet MDG at det må bevilges krisemilliard til klimatilpasninger. Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther (Ap), sa til Dagbladet at de ikke kan love noen pengeflom. «Dette er et viktig arbeidsfelt. Det handler om at folk skal føle seg trygge. Derfor får NVE i dag 500 millioner til flom og skredarbeid», sa Sæther til Dagbladet. Hun pekte på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke klare å bruke opp de pengene de får hvert år. Hun mener mer penger ikke er hele løsningen: «Det er fordi dette er store prosjekter som går over flere år, som handler om god planlegging og godt samarbeid med kommunene», sier statssekretær Sæther.

Det skal også legges til at NVE-direktør Brigt Olav Samdal skrøt av myndighetenes innsats og kommunenes arbeid for å forebygge skadene av uværet «Hans», på direkten på NRK TV tirsdag.

Samtidig beregnet NVE i 2021 at det vil koste omkring 85 milliarder kroner å sikre «alle bygg som er utsatt for skred i bratt terreng, flom, erosjon og kvikkleireskred skal sikres til samme nivå som kravene til nye bygg». NVE har altså en oversikt over de viktigste prosjektene og kostnadene.

Må trappes opp

Selv om det aller viktigste arbeidet regjeringen, storting og kommuner nå må gjøre er å begrense klimautslipp, er det nå også svært viktig å trappe kraftig opp arbeidet med klimatilpasninger. Myndigheter på alle nivå bør legge rapportene fra blant annet Riksrevisjonen og NVE til grunn. Så raskt som mulig bør det foretas en prioritering der de mest utsatte områdene og installasjonene blir oppjustert først. Dersom dette arbeidet ikke blir trappet opp, vil også nye ekstremvær få større konsekvenser enn de kunne hatt. Dessverre vet vi at mer ekstremvær vil komme.