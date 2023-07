Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Når feministisk orienterte kirkehistorikere har ordet, er det én historisk person som svært ofte trekkes fram. Det er Hildegard fra Bingen. Hun lyser opp den patriarkalske middelalderen med sine mange og sterke talenter, og synliggjør mer enn noen andre at klostrene har vært et fristed for kvinners utfoldelse i århundrer. Gifte kvinner var avskåret fra liknende karrierer.

Visjoner

Hildegard ble født i 1098 i Bermersheim og døde i 1179, nesten et helt århundre senere, i Bingen, noen kilometer lenger nord. Hildegard var yngst i en stor søskenflokk og et svakelig barn, men mottok fra tidlig alder visjoner. Disse visjonene fortsatte livet ut. Hun beskrev dem som en refleksjon av det guddommelige lys i hennes egen sjel, ikke på noen måte ekstatisk, men likevel helt annerledes enn det vanlige, sanselige. Og det hun så i lyset var hele verden, folk og steder langt borte.

Som ung ble hun plassert i et benediktinerkloster av sine foreldre, og der lærte hun blant annet å lese og spille strengeinstrumentet psalter. Hildegard ble leder for kvinneklosteret, og klarte via en snedig manøver å få kommuniteten flyttet til Rupertsberg slik at den ble selvstendig. Som priorinne grunnla hun også et annet kloster.

Hildegards verker spenner fra teologi og filosofi til botanikk, medisin og liturgiske tekster og spill

Stor produksjon

Hildegard produserte et stort antall skrifter i sin levetid. De spenner fra teologi og filosofi til botanikk, medisin og liturgiske tekster og spill, og vi har mange av hennes brev bevart. Hennes etterlatte skrifter utgjør mange bind. Hildegard er også den komponisten fra middelalderen det finnes flest bevarte hymner av, og hun skrev ofte både tekst og melodi til sine verker.

Hildegard var altså en dyktig administrator, forfatter, musiker og utøver av datidas legevitenskap, og det var nettopp livet i kloster som muliggjorde hennes blomstring. Hun er erklært kirkelærer av Den katolske kirke og helgendagen hennes er 17. september. Arven etter Hildegard lever også i de mange innspillingene av hennes musikalske verker.

