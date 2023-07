Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det står i Bibelen, men uten å være et bibelsitat: «Jesus krever alt» er den overskriften Det norske bibelselskap har valgt å sette over perikopen Lukas 9, 57-62. Og overskriften er ikke misvisende. I teksten krever Jesus at dem han snakker til slipper alt de har i hendene for å følge ham.

Det er både usunt, uheldig og potensielt avskallede å kreve at mennesker skal tilbringe all sin tid innen menighetens vegger. Men er det ukristelig? — Vårt Land

Radikale valg

Mange kirkesamfunn har gjort det til en hjertesak å terpe på radikaliteten i noen av de kravene Jesus setter frem i de nytestamentlige fortellingene. Her handler det ikke først og fremst om etisk livsførsel, men om den totale overgivelse til Kristus. Denne overgivelsen blir ofte automatisk forstått som en overgivelse til menigheten. I går skrev Vårt Land om pinsevennen Magnar Wagner Karlsen, som måtte velge mellom idrett og tro som ung. Hans kirkesamfunn krevde at han brukte tiden sin i kirken, ikke i idrettshallen.

Pinsebevegelsens sommerfestival har satt søkelys på nettopp dette, ved å gi plass til et seminar med Karlsen om å være idrettsforelder. Det er prisverdig. For det er grenser for hvor mye en kirke kan kreve av sine medlemmer, spesielt når medlemmene er unge. Det er både usunt, uheldig og potensielt avskallede å kreve at mennesker skal tilbringe all sin tid innen menighetens vegger. Men er det ukristelig?

Både evangeliene og Apostlenes gjerninger legger opp til total hengivelse. Jesus og disiplene kjente ikke til noen tro som handlet om å døpe barn og slenge innom kirken på julaften. Det er en grunn til at lunkenhet og vanekristendom er blitt skjellsord. Som Øystein Gjerme taler for i en kommentar i Vårt Land, er det å stille opp som frivillig en del av disippelskapet. Ikke bare det: Organisasjonene og trossamfunnene er avhengige av det for å få sine arrangementer til å gå rundt.

Spenning i Bibelen

Kristendommen er i sitt vesen radikal og krevende. Det er nåde for alt, men kravene fires det likevel ikke på. At vi i dag lett kan se at det er menneskefiendtlig og usunt når kristne ledere krever alt, forandrer ikke bibeltekstene. Og det er nettopp denne spenningen, mellom hva vi vet om et godt liv og hva Jesus krever, som er sakens kjerne.

De færreste forkynnere vil i dag mene eller si at fotball er synd. Like fullt stilles det ofte tydelige forventninger til at medlemmene bruker mye av sin fritid i kirkene, noe som i effekt vil innebære å velge bort andre interesser. Dersom menighetene skal komme frem til en sunnere praksis, er de derfor nødt til å fjerne koblingen mellom hengivenhet til Jesus og tid brukt i kirken.

Jesus knytter selv det å elske Gud uløselig til å elske sin neste. Og det kan gjøres på veldig mange andre måter enn å tilbringe ungdomstiden på menighetssenteret.