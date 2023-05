Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det skapte bråk da Øystein Sommerfeldt Lysne – tidligere leder i Humanistisk Ungdom – holdt festtale på humanistisk konfirmasjon i Oseberg kulturhus i Tønsberg for to helger siden. Flere av tilhørerne mente taleren latterliggjorde kristne. I talen brukte han ord som de «kristne mørkemennene» og «religiøse skrullinger». Selv mener Lysne at han omtalte kristne i positive ordelag, fordi talen handlet om hvordan kristne hadde stått imot farlig tankegods i en tid da livssynshumanistene ikke gjorde det.

Debatten om arvehygiene

Vi bør uansett strekke oss langt for å forstå hverandre i beste mening, heller enn å henge oss opp i enkeltord som av og til kommer litt skjevt ut. Det er for øvrig en interessant utvikling at også humanistiske taler nå blir utsatt for det mistenksomme blikket som religiøse prekener har blitt utsatt for i lengre tid.

Det viser storsinn, ydmykhet og åpenhet at en representant for Human Etisk Forbund reflekterer om egen bevegelse på denne måten.

Vårt Land har fått tilsendt hele talen og vil gi Lysne skryt for budskapet i den.

Tross de uheldige formuleringene er talen en viktig påminnelse om hvor viktig det er med kritisk tenkning, skepsis og evnen til å erkjenne at man kan ta feil. Taleren tok blant annet til orde for at humanister må innrømme at de har tatt feil, for eksempel da det for 70 år siden var selvsagt for verdens ledende humanister at mennesker var dyr. Lysne trakk frem hvordan livssynshumanismen omfavnet en tenkning der bare de aller smarteste, sterkeste og friskeste menneskene skulle få lov til å få barn. Det er et befriende sterkt oppgjør med livssynshumanismens tidligere ståsted i debatten om arvehygiene.

Eksempel til etterfølgelse

Budskapet var med andre ord helt på linje med det de aller fleste kristne har som syn på menneskeverdet.

Det viser storsinn, ydmykhet og åpenhet at en representant for Human Etisk Forbund reflekterer om egen bevegelse på denne måten.

Spesielt positivt var begrunnelsen for Lysnes tale. I etterkant sa han at han prøvde å få fram at «selv de som mange aktive livssynshumanister anser som sine hovedrivaler, hadde rett en gang vi tok skikkelig feil, og at vi burde være glade for at de motsa oss den gangen».

Refleksjonen kan tjene som eksempel til etterfølgelse for ledere i alle miljøer.