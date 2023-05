Får kritikk for omtale av kristne som «religiøse skrullinger» i humanistisk konfirmasjon

For to helger siden var Jon E. Bakken til stede på sin første humanistiske konfirmasjon, i Oseberg kulturhus i Tønsberg. Bakken forteller at han så fram til å høre hva Human-Etisk Forbund (Hef) hadde å si til ungdommen, men at festtalen ble en «gedigen nedtur».

– Jeg reagerer på måten kristne ble omtalt i festtalen. Kristne ble rett og slett latterliggjort, sier Bakken, til Vårt Land.

Også Berit Welden, fra samme konfirmasjonsfølge, reagerte på det hun kaller «sleivete kommentarer».

– Taleren pratet ikke pent om kristne, altså, sier hun.

Selv om Welden synes at selve seremonien var fin, ble hun overrasket over innholdet i festtalen.

– Det var en slags forakt for troen, slik jeg opplevde det.

Festtalen ble holdt av Øistein Sommerfeldt Lysne, tidligere leder for Humanistisk Ungdom (HU). Han mener kritikerne har misforstått ham.

«De kristne mørkemennene»

Vårt Land har fått tilsendt en skriftlig utgave av talen. Her tok Lysne til orde for at humanister må tørre å innrømme at de har tatt feil, og han viste til et eksempel der humanister havnet på feil side av historien.

«For 70 år siden var det helt selvsagt for verdens ledende humanister at vi er dyr, og som alle andre dyr bør flokken vår avles frem for å skape de beste menneskene. Bare de aller smarteste, sterkeste, friskeste menneskene skulle ha lov til å få barn, slik skulle vi som samfunn drive arten vår fremover. Og hvis du ikke mente at dette var den selvsagte måten å skape en bedre verden på, da mente humanistbevegelsens største ledere at du var en primitiv idiot, og selvfølgelig en av de som ikke skulle ha noen etterkommere.»

– Dette var etter mitt syn det beste i talen, nemlig en erkjennelse av at det også i Hef hadde vært tanker og ideer som senere måtte forkastes. «Litt selvkritikk er ikke dumt», tenkte jeg og fulgte med videre i talen, forklarer Bakken.

Så kom følgende spørsmål fra Lysne: «Hvem var det som sto i veien når vår bevegelse ville hente inspirasjon fra verdens mest rasistiske ideologier?».

Svaret: «Jo for 70 år siden var det de kristne mørkemennene som sto i veien. Dere vet, de samme som i dag mener at sex utenfor ekteskap er synd og homofili burde straffes.»

Selv om Lysne omtalte de «kristne mørkemennene» i positivt ordelag, mener Bakken at Lysne kunne holdt seg for god for å omtale dem som «kristne mørkemenn».

– Taleren definerte aldri hva han mente med «mørkemenn», eller hva de sto for. Ovenfor ungdom er det ekstra ille, legger Bakken til.

Jeg prøver å få fram at selv de som mange aktive humanister anser som sine hovedrivaler, hadde rett en gang vi tok skikkelig feil, og at vi burde være glade for at de motsa oss den gangen — Øistein Sommerfeldt Lysne

«Religiøse skrullinger»

I talen skildrer Lysne hvordan «de kristne mørkemennene» stod imot farlig tankegods.

«De stilte seg i veien for den tidens humanistiske ideal om å filtre ut menneskeheten, med et ganske enkelt og gjenkjennelig motargument. Alle mennesker er like mye verdt, uansett. Ingen unntak. I dag er det ganske selvsagt, den gangen var det utdatert tull bare religiøse skrullinger kunne finne på å mene. I dag skjønner vi hvor feil humanistene tok, i dag er vi glad de utdaterte skrullingene fikk rett.»

– Lysne gir jo skryt til kristne her, Bakken. Du mener likevel det var unødvendig å komme med merkelapper som «mørkemenn» og «skrullinger»?

– Ja. Det positive var jo at han tok selvkritikk ved å si at det var kristne som har fått de på andre tanker. Og så var helt unødvendig å da kalle dem for mørkemenn og skrullinger.

– Om noe, så skryter jeg av «mørkemenn»

Lysne har blitt forelagt kritikken fra Wendel og Bakken. Han sier at han brukte begrepet «mørkemenn» for å sette ting på spissen.

– Jeg prøver å få fram at selv de som mange aktive humanister anser som sine hovedrivaler, hadde rett en gang vi tok skikkelig feil, og at vi burde være glade for at de motsa oss den gangen.

Videre forklarer han at kom med beskrivelsen «religiøse skrullinger» for å spille på det humanister på den tiden tenkte om kristne:

– Utdaterte religiøse skrullinger som bare så tilbake og som ikke klarte å se at verden burde bevege seg videre på en grusom måte, med masse rasistiske undertoner.

– Kunne du ikke bare sagt at det var kristne? Ikke «mørkemenn» eller «religiøse skrullinger»?

– Hvis jeg hadde sagt «hva om de kristne hadde rett?», så hadde hele salen tenkte at «ja ja det er sikkert mulig det», men da hadde jeg ikke truffet noen, forklarer Lysne.

– Men det prøvde jeg å gjøre ved å bygge opp en seiglivet motsetning mellom humanister og andre, for så å fortelle om den verste skampletten humanismens historie har å by på. Poenget mitt var: Ikke vær så skråsikker på at du har så rett.

Bakken sier han likte avslutningen og moralen i talen best.

– Det var heldigvis bedre: Alle kan ta feil, og vi kan lære av våre feil.

Men Bakken mener fortsatt at Lysne gikk feil fram i sin omtale av kristne.

– Festtalerens oppskrift ble denne: Å latterliggjøre den som hjelper deg til bedre innsikt.

– Mørkemenn eksisterer fortsatt i Hef

– Konfirmasjon betyr bekreftelse, og for meg ble talen en bekreftelse på at fordomsfulle mørkemenn fortsatt eksisterer i Human-Etisk Forbund. Jeg håper at kursene ungdommene gjennomgår i forkant av humanistisk konfirmasjon er bedre etisk fundert enn denne festtalen, sier Bakken.

Vårt Land har tatt kontakt med Hef regionalt og sentralt for å høre om de stiller seg bak Lysnes formuleringer.

Knut Kaspersen, avdelingsleder i Hef Sør, skriver i en tekstmelding til Vårt Land at han selv ikke ville valgt de ovennevnte formuleringene om kristne.

«Jeg tenker Øistein gjorde et forsøk på å sette ting i kontekst, men valgte formuleringer som jeg skjønner oppfattes som uheldige».

Marit Øimoen, kommunikasjonssjef i Hef, har blitt tilsendt talen og synspunktene til de ovennevnte i saken. Vårt Land har spurt om Lysne gikk for langt i talen med sin beskrivelse av kristne, om Hef sentralt har forståelse for at Welden og Bakken reagerer, og om Hef sentralt ser noe galt i talen til Lysne.

Øimoen skriver i en e-post at Hef ikke har noe å legge til saken.