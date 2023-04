Vårt Land: «Fångad av en skitstorm»

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den folkekjære svenske artisten Carola Häggkvist er i hardt vær. I et større intervju i Svenska Dagbladet ble hun sitert på flere uttalelser som lett kan tolkes i fremmedfiendtlig retning. Det har også mange respondenter valgt å gjøre, og Häggkvist har møtt massiv kritikk. Hun har i ettertid bedt om unnskyldning.

Häggkvist er popartist. Med det må vi vente at hun er medievant, men ikke nødvendigvis at hun er en skarp politisk analytiker. Når hun uttaler seg om samfunnsforhold, er det med samme nivå av kompetanse og nyanse som hvem som helst andre.

Bølge av kriminalitet

Häggkvist har tidligere markert seg som svært lite fremmedfiendtlig. Hun ønsket flyktninger velkommen under flyktningkrisen for åtte år siden, og har selv åpnet hjemmet sitt for flyktninger. Aftenposten skriver også at hun snart skal delta i SVTs Eid-konsert. I intervjuet i Svenska Dagbladet knyttet hun imidlertid økningen i svenske skyteepisoder direkte til innvandring fra muslimske land.

Hvordan kan disse to holdningene bo i samme menneske? Det kan være verdt å minne om at Sverige er inne i en stor kriminalitetsbølge. Det har vært skyteepisoder daglig de siste månedene. Det er naturlig at en slik situasjon skaper frykt i befolkningen. Men frykten kan anta fremmedfiendtlighet når den omsettes til politikk.

Det er lett å finne en syndebukk, og da helst en som er annerledes enn «oss». Så er også mange av de kriminelle miljøene dominert av innvandrere og deres etterkommere. Ikke minst har Sverige gjort en dårlig jobb med integrering av nye landsmenn. Dette er realiteter, og det er realiteter som fører til økt rasisme i det svenske samfunnet. Men det er også en realitet at mange kriminelle er arbeidsledige, uten utdanning, fattige og frustrerte unge menn. Antakelig er disse faktorene hovedårsakene til kriminaliteten – de synes bare ikke like godt som hudfargen.

Frykt og problemer

Häggkvist er et alminnelig menneske som har latt sin frykt bli til overflatisk fordømmelse av bestemte grupper. Det er uheldig. Men reaksjonen hun har blitt møtt med, er heller ikke heldig for det svenske ordskiftet. De voldsomme angrepene er i seg selv polariserende. For når det viser seg så vanskelig å uttrykke bekymring og frykt, om enn på klønete vis, finnes de eneste åpne favnene i de mørkeblå miljøene.

Mer enn noensinne trenger vi alle å strekke oss etter å ikke lese hverandre i verste mening. Vi trenger å se hvilke realiteter og følelser som ligger bak, og vi trenger å løse problemene som har skapt frykten.