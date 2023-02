Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Onsdag varslet olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at han vil få bukt med strømselskap som lurer forbrukerne inn i dårlige avtaler. Forbrukerrådet har i lengre tid kritisert store og små aktører på strømmarkedet som gjennom misvisende markedsføring og kompliserte avtaler får kundene til å betale for dyrt for strømmen.

Vanskeligere og flere konsekvenser

Ministeren hadde i slutten av januar et oppvaskmøte med aktørene i bransjen, og sa da at han ville stramme inn på reglene. Grepene olje- og energiminister Aasland varslet onsdag dreier seg om to ting, ifølge et intervju gjort med Dagbladets økonomiredaksjon Børsen:

For det første skal det bli vanskeligere å få konsesjon til å selge strøm. Det skal gje gjennom at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) – som har ansvaret for konsesjonen til strømselskaper – skal se å tiltak som gjør det lettere å miste konsesjonen om man ikke følger reglene. I tillegg skal RME innføre sanksjoner mot selskaper som bryter regelverket.

For det andre skal det innføres et krav til strømselskapene og bransjeorganisasjonen Fornybar Norge om å utvikle og innføre en standard spotpris-avtale. Alle selskapene må tilby den samme avtalen.

Regjeringen Støre fortjener ikke all skyld for at opprydningen har tatt tid. Her har flere regjeringer sviktet over tid. Forhåpentligvis vil det nå komme flere og sterkere tiltak som vil få bukt med den cowboy-kulturen som har hersket i bransjen

Ifølge Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket har vi å gjøre med «en bransje som er tuftet på å dytte og lure forbrukerne inn i dårlige avtaler». Hun har også kalt markedet «grunnleggende råttent».

Mange blir nok overrasket over at strømselskapene hittil ikke har måtte tåle sanksjoner for brudd på reglene. Det har ført til at selskapene kan drive på som de vil – og tjene store penger på kundenes bekostning – helt uten at det har fått konsekvenser for dem.

Burde skjedd tidligere

At denne opprydningen ikke har skjedd før, er oppsiktsvekkende. Aasland omtaler «en bransje hvor enkelte aktører ikke følger opp regelverket eller retningslinjene som er satt. Eller på en annen måte driver uetisk og umoralsk salg av strømavtaler til kundene».

Ministeren sier regjeringen begynte «allerede i oktober/november med å ta tak i dette», men at departementet da «fikk mange rare opplysninger om hvordan reglene ble fulgt og ikke fulgt».

[ Sigrid Rege Gårdsvoll: «Han er overtydd om at han er den einaste som kan slå Trump» ]

Regjeringen Støre fortjener ikke all skyld for at opprydningen har tatt tid. Her har flere regjeringer sviktet over tid. Forhåpentligvis vil det nå komme flere og sterkere tiltak som vil få bukt med den cowboykulturen som har hersket i bransjen.