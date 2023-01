Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Slik vi skriver på kulturplass i dag, er det i år jubileum for salmen «Navnet Jesus blekner aldri». Dette er en salme veldig mange av oss har et nært forhold til. Mange av dagens kristne har minner fra at både foreldre og besteforeldre har sunget salmen, og den er en kjær salme både i kirker og bedehus over det ganske land.

[ 100 år siden farfaren skrev «Navnet Jesus» ]

I dag blir det fortalt hvordan David Welander hadde vært på møte i Oslo og hørt en forkynner snakke om et vers fra Salme 72: «La navnet hans bestå til evig tid, skyte friske skudd så lenge solen er til!» Han hadde også hørt to misjonærpar synge en fengende afrikansk melodi. Welander listet seg ut av møtet for ikke å gå glipp av inspirasjonen han kjente. På toget hjem til Lørenskog skrev han de første versene. Historien gir en ekstra valør til den folkekjære salmen.

I dag er barnebarnet Knud David Welander øverste leder av Frelsesarmeen i Norge. Han forteller at salmen har fulgt ham hele livet. Han er rørt over at salmen betyr så mye for så mange.

Salmen er ikke bare sunget på kirker og bedehus, men den er også spilt inn av svært ulike kristne artister gjennom årene — Vårt Land

Stem på din favoritt

Salmen er ikke bare sunget på kirker og bedehus, men den er også spilt inn av svært ulike kristne artister gjennom årene. Tidligere kulturjournalist Olav Solvang har nå rangert 13 versjoner av «Navnet Jesus». Du kan se på Solvangs rangering, og du kan også gå inn på vl.no og stemme på din egen favoritt.

Viktig kulturarv

At denne salmen er blitt så populær har mange årsaker. Den er lett å synge og har et enkelt og sterkt budskap. Kanskje er det også slik at i vår lutherske sammenheng har salmen en stor betydning fordi den uttrykker sterke følelser, som mange er ukomfortable med å uttrykke høyt uten tonefølge. Salmen kan dermed bli en måte å uttrykke religiøse følelser mange sitter inne med.

«Navnet Jesus» er en viktig del av vår mangslungne og rike salmeskatt som vi må ta vare på og bringe videre til nye generasjon. I dag er det verdt å feire salmen som har betydd så mye for både oss og flere generasjoner kristne i Norge.

Det er bare å slå fast: «Navnet Jesus blekner aldri» blekner aldri.

[ Stem på din favoritt-versjon av «Navnet Jesus» ]