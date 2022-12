Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

FN går nå ut og advarer mot en mot sultkrise i Vest-Afrika. Mer enn 25.000 mennesker kan bli kastet ut i sult i regionen. Eksperter på området frykter regionalt sammenbrudd. Mangelen på mat rammer noen av verdens aller fattigste.

Sult, krise og konflikt

Sulten kommer på toppen av kriser med uro og konflikt. Også her er situasjonen blitt forverret av Ukraina-krigens ringvirkninger. Nupi-forsker Morten Bøås har nettopp kommet hjem fra Nigeria. Han forsker på voldelig ekstremisme og regionene Sahel og Vest-Afrika og sier til NTB at situasjonen i Mali og i Burkina Faso blir stadig verre. Matusikkerheten var alvorlige i fjor. Nå blir det enda verre. Bøås sier at befolkningene er utslitt.

Samtidig er det et islamistopprør med væpnede salafister, restene av ekstremistgruppa Boko Haram, IS-inspirerte ISWAP og bandittgrupper som herjer. Bøås mener at Vest-Afrika og Sahel er et episenter for ekstreme og væpnet salafistiske bevegelser: «Men det er også en sterk motstandsbevegelse. Forklaringen er at ekstrem salafistisk islamisme er noe nytt i disse områdene. De har lang tradisjon med mer tolerant islam». Likevel mener han at situasjonen ser mørk ut nå som de mange krisene bare forverres.

Solidaritet slutter ved grensen

I Vest-Afrika blir land etter land kastet ut i ekstrem fattigdom og hungersnød. For få år siden var det rundt to-tre land som vippet mot grensen til hungersnød. Nå er tallet på land som står i fare for alvorlig hungersnød rundt 50 på verdensbasis.

Det alvorlige er at dette skjer mens alle rike land i vest kutter i sine bistandsbudsjetter, tar imot færre flyktninger og tenker mest på egne borgere.

Mistet momentum

Erik Lunde, som er generalsekretær i Strømmestiftelsen, skrev nylig i Vårt Land om hvordan arbeidet med å bekjempe fattigdom har stått sterkt i verden. Han skriver at selv om verden har tatt store steg i kampen mot ekstrem fattigdom, har de siste årene med klimakrise, pandemi og Ukraina-krig satt verden tilbake.

Lunde skriver det mange som jobber for å bekjempe fattigdom ofte har pekt på: Vi har fortsatt mulighet til å bli «den store generasjonen» som Nelson Mandela snakket om. Generasjonen som utryddet ekstrem fattigdom. Men som Lunde skriver: «Akkurat nå er vi derimot generasjonen som sviktet».

Der er her Norge kunne tatt en rolle. Vi kunne gått foran som et godt eksempel og vært det ene landet som ikke kuttet, men som ledet an. Det er fortsatt mulig.

