På søndag ble den jødiske høytiden hanukka innledet. Den varer i åtte dager, og avsluttes i år 26. desember, 2. juledag. Dermed er det i år et sammenfall av den kristne julen og den jødiske lysfesten.

Grunnlaget for feiringen er fortellingen om gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem, rundt 165 år f.Kr. Fortellingen er ikke beskrevet i den jødiske bibelen, men finnes blant annet i Makabeer-bøkene. Under en større helleniseringsprosess hadde en selevkidisk konge, Antiokos 4 Epifanes, innført en ny kult i det jødiske tempelet. Etter tre år vant et jødisk opprør fram, og tempelet ble tatt tilbake.

Ukjent for de fleste

Da gjeninnvielsen fant sted, var det bare olje nok for én dags brenning. Men oljen brant i åtte dager, og dermed feires også hanukka i åtte dager. Den kjente flerarmede lysestaken finnes i de fleste jødiske hjem, og ett lys tennes for hver dag i høytiden.

Alt dette er nokså ukjent for de fleste nordmenn. Kunnskapen om jødisk kultur og tro er relativt lav her i landet. Det henger selvsagt sammen med at den jødiske befolkningen er liten, rundt 1500 sjeler. Da andre verdenskrig brøt ut, talte de over 2000. Bruker vi den generelle befolkningsveksten i Norge som utgangspunkt for å regne, hadde det i dag vært rundt 4000 norske jøder dersom holocaust ikke hadde funnet sted.

Først i 1851 ble jødeparagrafen fjernet fra den norske grunnloven. Under hundre år senere ble store deler av den jødiske befolkningen som hadde rukket å etablere seg drept.

Tapt mangfold

Derfor finnes det ikke noe bagel-bakeri mellom frisøren og Coop-butikken der du bor. Norge er beriket med kebab-utsalg, kinarestauranter og sushi, men ikke med kafeer der du får servert challah eller potetkugel. For mens andre minoriteter er store nok til å dele sin arv med majoritetsbefolkningen døgnet rundt og over alt, er Norges eneste kosher-utsalg åpent fire timer i uka.

Høytider er gode anledninger til å gjøre seg kjent med ukjente kulturer. Den jødiske tilstedeværelsen i Norge har aldri vært stor, men er like fullt viktig, spesielt med tanke på den rollen norske myndigheter spilte i arrestasjoner og deportasjoner under krigen. Før jula setter inn for alvor, kan majoritetsnordmenn gjerne lese oss opp på jødisk tro og gratulere våre venner med deres høytid.