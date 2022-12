Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De siste ukene har flere prester fortalt om vonde erfaringer med ordinasjonssamtaler med biskoper i Den norske kirke. Ordinasjonssamtalen foregår mellom biskopen og kandidaten som søker prestetjeneste og er den siste utsilingen før eventuell prestetjeneste. Dermed er den utslagsgivende for hvorvidt en kandidat skal kunne få brukt sin utdannelse til å arbeide som prest i Den norske kirke. Biskopens oppgave er å bli kjent med, veilede og prøve kandidatens forkynnelse, liv og kall.

I dag har teologistudenter flere samtaler med biskop gjennom programmet Veien til vigsling (VTV). Programmet går over flere år, og gjør at studenter og fremtidig arbeidsplass kan lære hverandre bedre å kjenne før en eventuell ordinasjon.

Ikke forvaltet godt

Like fullt er det fortsatt den aktuelle biskopen som har siste avgjørelse når det gjelder å ordinere eller ikke. Med det har biskopen mye makt, og enhver som går sine skritt til bispedømmekontoret for å møte biskopen under fire øyne, vet det godt. Fortellingene som nå kommer frem, tyder på at den makten ikke alltid har vært forvaltet like godt. Derfor kreves det opprydding.

Presteforeningen har etterlyst kandidatens rettssikkerhet i forbindelse med ordinasjonssamtalene. Det er en berettiget etterlysning. Møtene bør resultere i en protokoll som begge parter er enige om. I tillegg må det gå klart frem hvilke kriterier biskopen vurderer kandidaten på. Dersom vedkommende nektes ordinasjon, må det være klart hva som er årsaken. Det bør også finnes en klagemulighet.

Ikke nødvendigvis ja til samboere

Det som imidlertid ikke er like selvsagt, er at biskopene med det må gi et entydig ja til samboerskap blant prester. Det har lenge vært slik at noen biskoper er villige til å ordinere samboende prester, mens andre ikke er det. Preses Olav Fykse Tveit gjorde tidligere i høst et forsøk på å gi inntrykk av at biskopene i Den norske kirke følger en ens praksis på dette punktet, men alt tyder på at så ikke er tilfelle. Fortsatt er det slik at et samboerskap kan komme i veien for prestetjeneste i Den norske kirke.

Det er teologisk og etisk uenighet i Den norske kirke om samboerskap, også på bispenivået. Biskoper må kunne ha rom til å si nei til å ordinere samboere. Imidlertid plikter de å gjøre dette helt klart for kandidatene og offentligheten, slik at kriteriene for ordinasjon blir transparente og mulige å diskutere og ettergå.

Ingen skal måtte gå til en ordinasjonssamtale og være usikker på hva som forventes av deres liv eller forkynnelse. Bispemøtet må utarbeide kriterier og gjøre dem offentlig kjent, og den enkelte biskop må si tydelig fra om hvor hun eller han står i spørsmål det er uenighet om.