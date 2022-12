Dette er ein leiar. Leiaren gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innhaldet.

Konspirasjonsteoriar og tankegods frå ytre høgre er reelle trugslar mot demokratiet i Europa. Dei som tvilte på det, kan fjerne tvilen etter at tysk tryggleikspoliti onsdag morgon arresterte minst 25 personar knytt til den høgreekstreme Reichsbürger-rørsla. Denne rørsla nektar for at Forbundsrepublikken Tyskland er ein legitim og suveren stat, og vil erstatte dagens Tyskland med eit «fyrstedøme».

Ifølgje tysk politi planla gruppa å ta makta ved å «fjerne» det øvre sjiktet i den tyske regjeringa. Dei planla også å storme den tyske Riksdagen i Berlin. Det er det same som statskupp – noko tysk historie har dårlege erfaringar med.

Ord til handling

Det blir ikkje betre av at tidlegare soldatar frå det tyske forsvaret Bundeswehr òg var involvert i planane. Fleire av dei som no er sikta hadde òg skaffa seg ulovlege våpen.

Ifølgje tysk etterretning har Reichsbürger-rørsla kring 21.000 tilhengarar.

Norsk og europeisk etterretning må ikkje undervurdere trugselen frå dei farlege og høgreekstreme kreftene i samfunnet. Storsamfunnet må legge inn store ressursar på å knuse denne rørsla, både gjennom overvaking, stigmatisering og aktiv bruk av rettsvesenet. — Vårt Land

Arrestasjonane – der over 3.000 politifolk over heile Tyskland deltok – viser at trugselen frå høgreekstreme, antidemokratiske krefter aldri må bli undervurdert. I fleire europeiske land finst store grupper menneske som trur på farlege konspirasjonsteoriar, og som kan tenkje seg å til vald for å nå sine politiske mål. Frå USA har vi sett at desse gruppene fort kan gjere ord til handling.

I eit slikt perspektiv handlar krigen om Ukraina om noko større enn berre kven som skal styre over austlege delar av den ukrainske staten. I botn ligg ein kamp mellom demokrati og diktatur, mellom universelle menneskerettar og eit autoritært verdssyn.

Framtida ligg i Ukrainas hender

Store delar av dei antidemokratiske kreftene i Europa heiar på Putin i Ukraina, fordi det kan skape støtte og momentum til ei bølgje av autoritær framrykking på resten av kontinentet. Derfor er krigen i Ukraina ein krig Volodomyr Zelenskyjs demokratisk valde regjering må vinne. Det handlar om Europa og demokratiets framtid.

[ Erling Rimehaug: Er det vi som velger teknologien? ]

Norsk og europeisk etterretning må ikkje undervurdere trugselen frå dei farlege og høgreekstreme kreftene i samfunnet. Storsamfunnet må leggje inn store ressursar på å knuse denne rørsla, både gjennom overvaking, stigmatisering og aktiv bruk av rettsvesenet.