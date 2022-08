Barn skal ikke være benkeslitere

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mange har kjent på følelsen. Man reiser på cup. Sover i gymsal, slår pasninger. Vinner sammen, taper sammen. Jubler. Omfavner hverandre. Kjenner seg som en del av et større fellesskap.

Dessverre er det også mange som har kjent på det motsatte. I en kronikk publisert på nrk.no forrige uke, skriver en anonym fotballonkel og tidligere fotballtrener om breddefotballens skyggesider. Han forteller om nevøen, som fikk spille 13 minutter i løpet av totalt seks kamper på Norway Cup, og som sluttet på fotball så fort cupen var over.

Ikke et nytt problem

Det er nok til liten trøst for den unge benkesliteren, men det han opplevde i sommer er stikk i strid med visjonen til Norges Fotballforbund. Der heter det «Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap». Det er en visjon som forplikter organisasjonen til å legge forholdene til rette for at alle som vil, skal få delta i fotballen. Men deltar man om man reiser på cup og sitter igjen med 13 spilte minutter i løpet av seks kamper?

Problemstillingen er langt fra ny. Den gjentar seg, og dukker opp i medier med jevne mellomrom. I 2013 kunne tidligere utenlandsproff Stig Inge Bjørnebye fortelle til VG at det dessverre er en del av hverdagen i norsk fotball at barn må sitte på benken gjennom hele kamper. «Jeg får sånne henvendelser ukentlig fra foreldre, spillere og andre», uttalte den tidligere landslagsspilleren, som på daværende tidspunkt var utviklingssjef i Norges Fotballforbund (NFF). Bjørnebye visste hva han snakket om. Som 15-åring var han selv benkesliter for Elverum.

NFF må stille krav, men samtidig gjøre det attraktivt for fotballklubber å satse på inkludering, mestring og fellesskap.

Deltakelse og inkludering

Det ferskeste innlegget i debatten bør være en vekker for alle voksne som er involvert i barne- og ungdomsfotballen. NFF har formulert mange gode verdier man kan ta med seg inn i engasjementet. Men som fagansvarlig for klubbutvikling i NFF, Kristoffer P. Vatshaug, skriver i en replikk: de virker ikke dersom vi ikke bruker dem.

NFF skal, og bør, jobbe for å utvikle bedre verktøy for å gripe an problematikken. Forbundet må stille krav, men samtidig gjøre det attraktivt for breddeklubber å satse på inkludering, mestring og fellesskap.

Men når alt kommer til alt, er det opp til alle andre som står på sidelinjen – trenere, foreldre, tanter og onkler. Det er ikke bare kampen som utspiller seg på banen vi bør ha fokus på. Den på benken, som handler om deltakelse og inkludering, er faktisk langt viktigere.

