Mange av de mektige statene i verden er ikke fornøyd med hvordan verden er innrettet, og prøver å endre på verdensordenen til sin fordel. Det er noe av bakteppet for Kinas trusler mot Taiwan, etter den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosis besøk til øya. Kineserne står i tillegg i en rekke territoriale konflikter med naboland som India og Japan.

Både i retorikk og handlinger viser landets autoritære og undertrykkende lederskap at målet er å forandre maktbalansen i verden.

Truer med straff

Nå truer kineserne USA med «straff», som reaksjon på Pelosis besøk til demokratiet Taiwan. Kina hevder Taiwan egentlig er kinesisk territorium, selv om landet har sitt eget forsvar, eget pass og egne valg. Pelosis besøk har likevel gitt grunn til uro, spesielt i etterkant av den dramatiske våren verden har hatt.

Russlands mislykkede forsøk på å okkupere Ukraina har også satt sitt preg på analysen om en verdensorden i spill. Flere analytikere frykter at det som nå skjer, vil føre til et styggere, mer fiendtlig internasjonalt klima – og dermed også dårligere økonomiske utsikter. Kanskje vil verden se flere, større militære konflikter i årene som kommer, med mindre stormaktene klarer å løse konfliktene på diplomatisk vis.

Dersom fremtiden byr på mer rivalisering – også militær konflikt – mellom stormaktene, må det være klokkeklart at Norge står på samme side som Pelosi og resten av den frie verden i møte med de autoritære diktaturene ledet an av Kina. — Vårt Land

Kinas økende militære nærvær rundt Taiwan tyder på at landet ikke har fredelige hensikter overfor sin mindre nabo. Taiwans lederskap har brukt flere tiår på å gjøre seg klare til å forsvare seg mot Kina, og «vil ikke trekke seg unna i møte med økte militære trusler. Vi vil opprettholde vår nasjons suverenitet og fortsette å holde forsvarslinjen for demokrati», slik Taiwans president Tsai Ing-wen uttalte det i forbindelse med Pelosis besøk.

Norge må være klokkeklare

Nancy Pelosi er selv tydelig om at besøket til Taiwan har sammenheng med kampen om verdensorden: «I dag står verden over et valg mellom demokrati og autokrati. USAs besluttsomhet om å bevare demokratiet, her i Taiwan og rundt om i verden, er fortsatt hogd i stein».

