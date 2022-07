Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Jeg er klar til å ta grep», sa Jonas Gahr Støre i et intervju med NTB fredag. Der understreket statsministeren at det er hans ansvar å ivareta norske interesser, noe som innebærer å sikre forsyningssikkerheten for Norge i en europeisk energikrise.

Han varslet for første gang at han var villig til å ta kraftfulle grep for å sikre norsk energiforsyning, og at han som statsminister er i kontakt med olje- og energiminister Terje Lien Aasland nesten daglig.

Vannmagasinene kan ikke tømmes

Ved slutten av forrige uke lå fyllingsgraden i vannmagasinene på drøye 65 prosent, som er langt under normalen. I Sørvest- og Øst-Norge er fyllingsgraden på det laveste nivået som er målt de siste 20 årene. Statnett har oppjustert risikoen for rasjonering av strøm til vinteren, fra grønt til gult nivå.

Støre er endelig tydelig på at han ikke er fornøyd med situasjonen, og at vannmagasinene må fylles. Nå sammenligner Støre jobben som må gjøres, med hvordan det i tidligere tider var vanlig å fylle stabburet før vinteren.

Det er betryggende at statsministeren tar til orde for disse tiltakene, ettersom fargesignalene for rasjonering av strøm til vinteren blir sterkere og sterkere — Vårt Land

Kraftselskapene har ikke tatt nevneverdig note av advarslene fra verken olje- og energiministeren, NVE eller andre myndigheter denne sommeren. Eksporten har fortsatt i rekordtempo, tross den rekordlave fyllingsgraden.

Forståelig å avvente

Støre nevner både minstekrav til magasinfylling før vårløsningen og eksportrestriksjoner som to mulige løsninger regjeringen kan pålegge kraftselskapene, dersom situasjonen vedvarer. Det er betryggende at statsministeren tar til orde for disse tiltakene, ettersom fargesignalene for rasjonering av strøm til vinteren blir sterkere og sterkere.

Mange har kritisert regjeringens «vente og se»-holdning, med god grunn. Samtidig har situasjonen vært uoversiktlig, også etter krigsutbruddet i Ukraina – som har påvirket det europeiske energibehovet i stor grad. Likevel ville nok statsministeren vært tjent med å innta den holdningen han nå inntar, på et tidligere tidspunkt.