Kains trøst

Dette er en leder. I sommer vil Åste Dokka hente fram kjente og ukjente skikkelser fra bibelhistorien på lederplass en gang i uken.

Adam og Eva fikk sønnene Kain og Abel etter at de var kastet ut av Edens hage. Slik ble de to brødrene de første innbyggerne med hjemstavn i den golde verden, der de måtte dyrke den forbannede jorda med svette i ansiktet.

Er jeg min brors vokter?

Den første forekomsten av ordet «synd» (hebraisk: chata) i Bibelen dukker opp i historien om Kain og Abel. I jødisk tradisjon og i tidlig kristen tid blir ofte drapet av Abel derfor sett som den første synd og med det også det reelle syndefallet, i den grad begrepet er brukt. Her kom synden inn i verden som noe av det verst tenkelige: Et drap, og det mellom brødre.

Hva var det egentlig som skjedde? Vi kan lese om brødrene i 1. Mosebok, kapittel 4. Mens Abel var sauegjeter, dyrka Kain jorda. De to bringer sine offer til Herren, og mens Herren tar imot Abels grøde med velvilje, ville han ikke ha Kains offer. Det gjør Kain rasende, og han dreper sin bror.

På samme måte som Kain har mennesker til alle tider forsøkt å fraskrive seg ansvaret for sin neste — Åste Dokka

Gud konfronterer Kain, og det er da han utbryter de ofte siterte ord: «Er jeg min brors vokter?» På samme måte som Kain har mennesker til alle tider forsøkt å fraskrive seg ansvaret for sin neste. Men Kain erkjenner sin synd og fordrives til landet øst for Eden. Gud setter et merke på Kain, slik at ingen skal ta livet av ham.

Jordbrukskonflikt

Spørsmålene er mange: Hvorfor ville ikke Herren ha Kains offer? Hvorfor var det viktig at han fikk leve? Noen har lest denne historien som en konflikt mellom ulike livsveier i bronsealderen: De bofaste jorddyrkerne og de nomadiske husdyrfolkene lå i strid om de samme landområdene. Kain og Abel er dermed ikke bare et vanlig brødrepar, men konkurrenter om de samme knappe ressursene. At Gud gir Abel, gjeteren, sin velsignelse kan leses som at Gud tar parti mot jorddyrkerne.

At Kain fikk leve, legger opp til en mer teologisk fortolkning. Synderen har begått en grov synd, men Gud vil ikke hevne seg. Alvoret legges på skuldrene hans, men han får leve under Guds beskyttelse. Det kan være en trøst for noen og enhver. Kain grunnla den første byen, og med det sivilisasjonen i seg selv. Vi er alle Kains barn, på den ene eller den andre måten. Som ham går vi rastløse rundt i verden og prøver å forsones med vår egen historie.