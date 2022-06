Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Arbeiderpartiet har gått inn for å avvikle abortnemndene og utvide retten til selvbestemt abort fram til 18. svangerskapsuke. Selv om regjeringspartner Senterpartiet er motstander av en utvidelse, gikk de med på å sette ned et abortutvalg som ble offentliggjort forrige uke.

Utvalget skal blant annet vurdere alternativer til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke, og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides. Her vil nok det meste av det politiske fokuset ligge fra partienes side, ettersom det er sterk uenighet om grensen. Det er svært gode argumenter for at grensen ikke bør utvides.

Rådgivning og oppfølging viktigere

Likevel er det i resten av mandatet vi finner den viktigste delen. Der står det blant annet at utvalget skal se på rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer abort, samt oppfølgingen av dem som avbryter svangerskapet.

I dag er oppfølgingen ofte mangelfull, og en del kvinner opplever en enorm påkjenning ved å gå gjennom et svangerskapsbrudd. Mange som opplever spontanabort opplever også at det kan gi en enorm psykisk belastning. Dessuten opplever mange kvinner ikke å få tilstrekkelig veiledning og oppfølging både før og etter en abort.

Viktigst er det likevel å sørge for at uønskede graviditeter ikke forekommer. Her er det fortsatt mye arbeid som kan gjøres, og det er et håp at regjeringens abortutvalg også kan undersøke og peke på noen anbefalinger til politikerne om hvordan aborttallene ytterligere kan reduseres gjennom sosiale og økonomiske tiltak overfor de gruppene som er overrepresentert på abortstatistikken.

Få ned aborttallene

De siste ti årene har det vært en gledelig utvikling med færre aborter årlig, stikk i strid med hvordan den norske abortdebatten har utviklet seg. I takt med at det har blitt stadig færre svangerskapsavbrudd – som må ses som en positiv utvikling – har den norske abortdebatten blitt stadig mer polarisert. Det er derfor å håpe at abortutvalget til regjeringen kan bidra til forslag og kompromisser som styrker denne utviklingen. Fokuset på hvilken uke som skal gjelde for selvbestemt abort, kommer i andre rekke. Det handler i første rekke om å få ned aborttallene.

Det er der den tverrpolitiske innsatsen bør rettes.