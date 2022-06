Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Pride har på kort tid gått fra å være en smal markering til å bli en bred bevegelse hvis flagg nå heises over Stortinget. Samtidig er debatten om Pride blitt hardere enn før. Det er ikke overraskende. Pride har fått makt, og da blir gjerne kritikken og motstanden litt kraftigere enn når man ikke har det.

Aftenpostens Mina Hauge Nærland skrev denne uken om Prides vanskelige balansegang mellom å være et slags 17. mai, men fortsatt ha en rolle som 8. mars. «Pride er aktivisme og provokasjon. Å sprenge grenser og gå foran» skriver Nærland.

Vil gå i Pride

Pride forstått som feiring av mangfold og protest mot diskriminering bør ikke være kontroversielt, heller ikke for kristne. Også konservative kristne ønsker å vise støtte og nestekjærlighet til folk som har hatt smertefulle erfaringer med en legning som har blitt fordømt. Det kan selvsagt gjøres også uten å stille seg bak Pride.

Flere lederfigurer i konservative kristne miljøer har tidligere uttalt til Vårt Land at de egentlig godt kunne gått i Pride. Kampen for at alle mennesker er like mye verdt, og at ingen skal møtes med trakassering eller diskriminering, er helt sentrale elementer i kristen tro og etikk. Man kan støtte Prides grunntanke om mangfold og likeverd uansett hva man mener om likekjønnet vigsel i trossamfunn.

Et klart og tydelig skille mellom Fri og Pride ville fjernet mange av argumentene til Prides kritikere. —

Men Pride er vanskelig for mange. Noen reagerer på seksualiserte innslag i paraden. Selv om paraden er langt kjedeligere enn det vandrende pornoshowet enkelte prøver å stemple den som, så finnes det naturligvis innslag i paraden som utfordrer. Men de som reagerer ville nok også reagert også hvis det var heterofile markeringer av denne typen.

Koblingen til Fri

Men det største problemet for de fleste som er kritiske til Pride er tilknytningen til organisasjonen Fri, som har kontroversielle standpunkter rundt sexkjøp, surrogati, polygami og kjønnsidentitet. Fri er svært tydelige på at Pride er noe annet enn Fri, og der må de tas på alvor. Men når Oslo-Pride eies av en lokalforening av Fri, så det er en klar og formell kobling som er legitim å framheve og kritisere. Oppslutningen om Pride gir indirekte organisasjonen politisk kapital til å kjempe fram sine mindre allment aksepterte posisjoner.

Denne kritikken mot Pride minner om det mange kristne organisasjoner nå opplever. Rene kommersielle datterselskap av trossamfunn, som f.eks. eiendomsselskap, boikottes fordi eierne har et konservativt ståsted. Kritikk og boikott på grunn av slike koblinger, uansett om de rammer Fri eller konservative kristne, er ikke en spesielt raus og liberal posisjon, men det er legitimt.

Et klart og tydelig skille mellom Fri og Pride ville fjernet mange av argumentene til Prides kritikere. Det er noe som burde vurderes hvis målet er å gjøre Pride til en bred markering for alle. Som det heter i sangen: «Hvis du elsker noen, sett dem fri».