Akkurat nå pågår det høringer og granskinger, etter stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021. Det var dagen da den amerikanske kongressen skulle godkjenne Joe Bidens valgseier som president i USA. Angrepet sjokkerte da amerikansk politi måtte slå ned på opprøret og fem personer døde. 138 politifolk ble skadd. Scenene som utspilte seg er mest forbundet med opptøyer i autoritære regimer – ikke i et tilsynelatende konsolidert demokrati som USA.

Sterk tro på juks

En av dem som ble kalt inn som vitner i høringen i Kongressen, er den svenske demokratieksperten Staffan I. Lindberg. Han mener trusselen mot det amerikanske demokratiet vedvarer, og at den er blitt verre i tiden etter kongresstormingen. Lindberg, som er grunnlegger av instituttet Varieties of Democracy (V-Dem) begrunner sin dom med at underliggende krefter og strukturer fortsatt har tilhold i det amerikanske samfunnet. Den enorme polariseringen, en underskog av desinformasjon og løgner, nevnes også som en viktig årsak av den anerkjente demokratieksperten.

Videre finnes det fortsatt en sterk og utbredt tro blant amerikanske velgere om at valgresultatet fra 2020 var basert på juks. Denne manglende troen – påpeker Lindberg – truer demokratiets eksistens i USA. «Det er det ingen tvil om», fastslår demokratiforskeren.

Det er en dyster dom, men den er velbegrunnet.

Finnes ingen alternativer

Lindberg viser til at forskerne bak V-Dem-prosjektet ser samme utviklingstrekk i mange land – som India, Tyrkia og Ungarn. Lindberg mener det handler om at regjeringer benytter seg av desinformasjon og spredning av den for å oppnå mer polarisering, for så å angripe liberale deler av demokratiet og etter hvert demokratiets fundament.

Det er med andre ord faretruende for hele vår verden, det som skjer i USA. Høringen om kongresstormingen er derfor langt viktigere enn selve angrepet, men gir også en god anledning til å diskutere hvilke verdier og institusjoner vestlige land bør bygge samfunnene sine på.

For som Winston Churchill sa: Demokrati er den verste styreformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene». Demokratiet er verdt å kjempe for – både i Norge, USA og resten av verden.

Det finnes ingen alternativer.