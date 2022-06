Abortutvalg bør være bredt

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Arbeiderpartiet fikk ikke Senterpartiet med seg på å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Det er bakgrunnen for det utvalget som regjeringen onsdag varslet vil bli utnevnt. Politisk sett var dette en måte å utsette et spørsmål som man ikke greidde å bli enige om.

Men når utvalget først er nedsatt, bør det gi en anledning til en bred gjennomgang av abortlovgivningen. Det er mye som har skjedd siden abortloven ble vedtatt for snart femti år siden. Den medisinske utviklingen har vært enorm, både når det gjelder hvor tidlig i svangerskapet det er mulig å redde barn, men også hvor tidlig i svangerskapet man kan oppdage skader på fosteret. Og vi vet mye mer om fosteret som selvstendig individ.

Kan få hardere debattklima

I noen land, og særlig i USA, er striden om abort blitt stadig hardere og mer uforsonlig. At loven kan skjerpes og at kvinners rett til abort kan bli fjernet i et vestlig land, har fått noen til å frykte – andre til å håpe – at noe tilsvarende kan skje her. Det er tegn som kan tyde på at også vi kan få et hardere debattklima her i landet.

Derfor ville det være synd dersom utredningen kun handler om å berede grunnen for en liberalisering av den norske abortloven. Utvalget er en god anledning til å drøfte erfaringene med abortloven i hele sin bredde. Også de etiske problemstillingene omkring fosterets rett til liv og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp burde høre med i en slik samtale.

Alternativer til nemndene

Vi noterer oss at utvalget har fått i mandat ikke bare å utrede en utvidelse av selvbestemmelsen, men også å finne alternativer til dagens nemndsystem. Også rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort, hører med til mandatet. Dette er viktige hensyn der vi håper utvalget viser både kreativitet og vilje til nytenkning.

Trolig kommer regjeringen fortsatt til å være delt når det gjelder konkrete forslag. Dermed kommer saken til å bli avgjort i Stortinget. Det kan være en fordel at debatten løsrives fra spørsmålet om regjeringens stilling og prestisje. Det gjør også utfallet mer uforutsigbart.

Som denne avisa har tydeliggjort flere ganger tidligere, er det helt avgjørende at noen sørger for at fosterets vern blir ivaretatt. Vi håper derfor utvalget vil gjøre mer enn å legge til rette for en liberalisering av abortloven. Og derfor bør også regjeringen sørge for at det blir bredt sammensatt, også med folk som kan belyse de etiske og samfunnsmessige problemstillingene.