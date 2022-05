Et viktig vedtak hos adventistene

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I flere tiår har kvinner kunnet være pastor i Syvendedags Adventistkirken i Norge. I 2015 kom imidlertid et vedtak fra den internasjonale generalkonferansen som skuffet mange adventister i Norge. Generalkonferansen landet på nei. Etter den internasjonale bestemmelsen i 2015 stod derimot unionen i Norge fortsatt på sitt – ønsket om å likebehandle menn og kvinner i pastoral tjeneste.

Fredag ble det holdt generalforsamling i Norge, der et overveldende flertall støtter praksisen. 75 delegater stemte for, 12 stemte mot og 2 stemte blankt på spørsmålet om likebehandling av kvinner og menn i pastoral tjeneste. Tor Tjeransen, som er pastor og informasjonsleder i Syvendedags Adventistkirken i Norge, sier vedtaket handler om både bibelske hensyn, læresetninger om ikke-diskriminering, og en juridisk side.

Når generalforsamlingen står så tydelig for sin praksis, fremstår det også som godt gjennomtenkt og godt forankret i den nasjonale organisasjonen. Slik viser kirkesamfunnet vei i en ny tid — Vårt Land

Han betegner det som et klart signal at alle de fire norske generalforsamlingene, de lokale og den nasjonale, støtter likebehandling av pastorer. Han sier blant annet. «Det sender også et signal internasjonalt, og til kirkesamfunnets ledelse. Det kan gi mot til dem som jobber i andre regioner der det ikke har vært tradisjon for å ansette kvinnelige pastorer».

Omgikk ordinasjon

Adventistene har funnet en lur måte å innsette alle sine pastorer: «Vi ønsket lavest mulig konfliktnivå med verdensforbundet, men å likevel markere at vi var uenige. Vi er ikke i tvil om at vi må likebehandle. Så i 2015 sluttet vi å ordinere pastorene våre, men gir heller forbønn for tjenesten», sier Tjeransen. Dermed velsignet de både kvinner og menn til tjeneste.

Anne-Siri Gustafsson er pastor på Vestvågøy i Lofoten, og har pastoransvar i nordnorsk distrikt. Gustafsson vil berømme sine mannlige kollegaer for måten de har støttet kvinnelige pastorer på: «Jeg elsker at de sa at: vi vil ikke ordineres hvis ikke damene får ordineres. Det er en storhjertethet i det».

Syvendedags Adventistkirken i Norge har unngått konflikt med det internasjonale nivået og like fullt klart å finne en praksis for likebehandling av kvinner og menn. Det er slik mange viktige endringer i samfunnet skjer: Praksisen går foran vedtakene. Når generalforsamlingen står så tydelig for sin praksis, fremstår det også som godt gjennomtenkt og godt forankret i den nasjonale organisasjonen. Slik viser kirkesamfunnet vei i en ny tid.

