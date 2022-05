Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Erna Solbergs Høyre flyr høyt på meningsmålingene. Det gir nok selvtillit til et parti som styrte landet i åtte år. Likevel er angrepene på Støre-regjeringen i ferd med å bli i overkant frimodige og preget av svak hukommelse.

Under NHOs årskonferanse torsdag denne uken benyttet partileder Solberg muligheten til å kritisere regjeringens rekordhøye tilbud til bøndene i jordbruksforhandlingene. Da Støre-regjeringen samme dag la frem sitt reviderte statsbudsjett, kom Høyre-nestleder Tina Bru med skarpe angrep på den høye pengebruken.

Høyere oljepengebruk med Solberg

Bru mener spesielt oljepengebruken er blitt for høy under Støres styre. Det er viktig å holde denne lavere enn handlingsregelen tilsier, for å unngå en renteøkning som vil ramme norske husholdninger hardt. Likevel er det grunn til å minne Bru og Høyre om at Solberg-regjeringen hadde en konsekvent høyere oljepengebruk enn det Støre nå legger opp til.

Solberg-regjeringen og Høyre hadde en stor krise å håndtere, nemlig koronapandemien. Da Støre overtok fikk han relativt raskt to kriser oppå denne, ved at strømprisene skjøt i været og Russland angrep Ukraina.

Den samme Tina Bru som nå kritiserer regjeringens høye pengebruk, var tidligere i vinter og vår blant dem som presset på for at strømstøtten skulle økes fra nivået Støre-regjeringen foreslo. Partiet hennes har også stemt for forslagene fra regjeringen om krisestøtte både til strøm, pandemi og Ukraina-krisen.

Høyre mangler troverdighet

At Høyre sier pengebruken overfor bøndene kan oppleves urimelig, kan noen oppleve befriende. Partiet har ikke snakket særlig høyt om sitt syn på pengebruken landbruket i det siste, men nå sier de rett ut at bøndene ikke bør få så mye som regjeringen tilbyr dem.

Det til tross for at krigen i Ukraina og strømkrisen har presset prisene i været, og at bøndene over lang tid har hatt en utfordrende lønnssituasjon. Det fører til press på norsk matproduksjon, nedlagte bruk og dårligere matsikkerhet.

Mye taler for at regjeringens rekordstore tilbud til bøndene er riktig i den situasjonen Norge og verden står i.

Det må også legges til at Regjeringen Solberg i sin periode ved makten ga store og rause skattelettelser til de aller rikeste. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste i 2020 at de tusen rikeste personene i Norge hadde fått 1,5 millioner i skattekutt siden 2013. Da blir det ekstra hult når Solberg hevder at tilbudet til bøndene oppleves «urimelig» for andre grupper.

Som det største partiet på meningsmålingene bør Høyre ta et større ansvar for å opptre edruelig og troverdig i de store debattene om norsk økonomi. Nå virker de mest ute etter å skåre billige poeng.