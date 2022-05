Sanksjonene mot det russiske regimet må koste. Derfor bør havnene stenges for russiske fiskefartøy.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag forrige uke innførte Norge nye sanksjoner mot Russland. Russiske skip får forbud mot å legge til ved norske havner, og russisk godstransport får ikke lov å kjøre på veiene i Norge. Havneforbudet kommer derimot med unntak for fiskefartøy, og Svalbard unntas helt fra de nye sanksjonene.

Regjeringens beslutning om å holde havnene åpne for russiske fiskefartøy begrunnes med at et forbud ville brutt med den norsk-russiske fiskeriavtalen. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) trekker frem at det er viktig for Norge å hegne om fiskerisamarbeidet i Barentshavet og sikre et operativt bilateralt samarbeid om søk og redning.

18 russiske fiskefartøy

På Stortinget har Skjæran og regjeringen støtte for tiltakene, med unntak av partiet Venstre som mener at også havnene burde stenges for russiske fiskefartøy. Det er i dag snakk om at rundt 18 russiske fiskefartøy legger til i norske havner, så omfanget er ikke veldig stort.

Ordføreren i Sør-Varanger, Lena Bergeng (Ap), er glad for at fiskerifartøy unntas sanksjonene. Hun fremhever at ikke bare Sør-Varanger, men hele Norge og fiskerisamarbeidet ville blitt påvirket av et forbud.

Det er mulig å forstå regjeringens forsøk på å balansere det norsk-russiske samarbeidet i nord, opp mot de sanksjonene EU forventer at Norge innfører. Likevel er det mye som taler for at regjeringen burde gått hardere til verks i sanksjonene. — Vårt Land

Det er grunn til å minne om at sanksjonene mot Russland har som mål å stoppe krigsforbrytelser og folkerettsbrudd i Ukraina. Forbrytelsene til det russiske regimet er så grove at de fleste europeiske land har tatt i bruk sanksjoner som rammer privatøkonomien til de fleste europeere, blant annet i spørsmålet om russisk gass. Det blir for eksempel vanskeligere å angripe Ungarns motvilje mot å innføre sanksjoner på russisk gass, når også Norge ber om unntak fra sanksjonene.

Burde gått hardere til verks

Det er derfor grunn til å spørre om ikke Norge også burde satt hardt mot hardt, også i spørsmål om det russisk-norske fiskerisamarbeidet. Sanksjoner mot russiske fiskefartøy ville sørget for at sanksjonene rammet Russland hardere. Å vise til en avtale med et regime som på ingen måte respekterer internasjonal lov og rett, kan virke litt naivt.

[ FrP-profiler vil heller se mot Senterpartiet enn Venstre ]

Det er lett å forstå regjeringens forsøk på å balansere det norsk-russiske samarbeidet i nord, opp mot de sanksjonene EU forventer at Norge innfører. Det er snakk om forvaltning av en viktig naturressurs og det er viktig å sørge for at det ikke foregår råfiske i disse sårbare områderene. Samtidig må dette veies opp Russland brutale framferd i Ukraina, og behov for å sette foten ned. Derfor er det mye som taler for at regjeringen burde gått hardere til verks i sanksjonene.