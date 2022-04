Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Russefeiringen har utviklet seg en kultur med svartelister, stygge utvelgelsesprosesser og lister der navngitte elever skal utsettes for krenkelser. Dette ble tydelig vist fram på Debatten på NRK torsdag kveld. Vi fikk høre om en ung gutt som hadde blitt stemt ut av en bussen har var på uten å få vite hvorfor. Han ble deprimert. En annen historie omhandlet en gutt som var den eneste i sin klasse som ikke fikk være med de andre gutta på buss.

Også andre medier har brakt fram historier. Bladet KK publiserte 21. april et intervju med en far til en 18-åring som ble stemt ut av russebussen. Hun greier ikke lenger å gå på skolen eller trening. Torsdag publiserte også TV2 en sak om foreldreopprør mot en russekultur der det blir laget lister med navngitte elever som skal utsettes for krenkelser.

Depresjon og psykiske problemer

Selvsagt fører dette til depresjon og utenforskap. Det som blir beskrevet er direkte mobbing. Flere trenger psykisk helsehjelp i løpet av russetida.

Gjennom livet vil de aller fleste mennesker kjenne på utenforskap eller oppleve å ikke bli invitert med. Det er dessverre en del av livet. Men det betyr ikke at vi ikke skal jobbe for at alle blir inkludert og kjenne seg velkommen i fellesskapet. Dette må holdes høyt i norske skoler.

Gått av skaftet

Men det er også slik kommersielle interesser har sin del av ansvaret for den konkurransepregede ukulturen som har oppstått. På Debatten deltok daglig leder for firmaet Russebussmarked.no. Han fortalte hvordan firmaet jobbet med russbussene - og hvilken luksus han tilbyr. Han var opptatt av samhold og gruppearbeid i de enkelte russebussene. Samtidig framsto han totalt blottet for forståelse for det utenforskap som oppstår for de som ikke får være med.

Selvsagt er det vanskelig å tvinge dagens russ til å være hyggelige mot hverandre. Mobbing finnes i dag, som det alltid har gjort.

Derfor må skoler, foreldre og lærere i langt større grad gå sammen for å bidra til at ritualer som både er dyre, ekskluderer og framstår som rene mobbingen, tar slutt. Vi kan ikke være oss bekjent av å ha norske skoler som har ritualer - selv om de arrangeres i privat regi - som utestenger og skaper tapere.

Vi vil derfor oppfordre til en dugnad der oppfordringen til Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland og russemamma, blir tatt på alvor: Lag en russefeiring hvor alle er med!

