Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I nærmere 2.000 år har kristne markert Jesu oppstandelse. Siden den gang er det brukt mye tid på å forstå hva som skjer akkurat dette døgnet, mellom påskeaften og første påskedag. At grava blir tom og Jesus står opp igjen fra de døde er naturlig nok ufattelig for de fleste av oss.

Historiske grunner

Prest og TV-fjes Thor Haavik er en av dem som har engasjert seg ekstra mye i oppstandelsen. I en ny serie for den kristne medieorganisasjonen Tro & Medier undersøker han de historiske hendelsene rundt Jesu oppstandelse. Håpet hans er at serien skal gi gode, historiske grunner for å tro på at Jesus stod opp fra døden.

Serien og spørsmålene til Thor Haavik er et annerledes og velkomment bidrag til den stadig tilbakevendende debatten om verdens mest kjente forsvinningsnummer. I en kultur der mange avviser evangelienes fortellinger som «eventyr», vil det være tankevekkende å få innblikk i hvordan historikere forholder seg til hendelsene vi feirer i påsken. Det kan åpne for gode og viktige samtaler om utgangspunktet for den kristne troa.

Samtidig er det nok mange som ikke vil kjenne seg igjen i Haaviks ønske om å finne historiske grunner til å tro på at Jesus faktisk stod opp fra de døde. For mange er undringen over oppstandelsesmysteriet nettopp det som gir det mening.

Undringen er ikke bare forbeholdt de skeptiske, men kan være en styrke også for de troende — Vårt Land

[ – Det er ikke bare kirken som eier påskefortellingen. Det er en kulturfortelling ]

Oppstandelse på dagsorden

Uansett hva man skulle mene om Haaviks prosjekt, er det forfriskende at han bidrar til at Jesu oppstandelse fortsatt står på dagsordenen, tusenvis av år i ettertid. Det viser hvor relevant Bibelens fortellinger, Jesu liv og Guds ord til menneskene fortsatt er den dag i dag.

I en større reportasje onsdag denne uka fortalte de ukrainske søstrene og flyktningene Mariia og Kateryna om deres tro på og håp om at hjemlandet deres skal gjenoppstå, slik de kan lese at Jesus gjorde etter at han døde. Søstrenes parallell er en sterk påminnelse om håpet oppstandelsen representerer – og at det fortsatt lever den dag i dag.

Det har aldri vært poenget at vi skal forstå alt Bibelen forteller om, og oppstandelsen er ikke noe unntak. Undringen er ikke bare forbeholdt de skeptiske, men kan være en styrke også for de troende. For å tro på håpet oppstandelsen representerer, har kanskje aldri vært viktigere enn akkurat i dag.

[ ICA-butikker beskyldt for å undergrave kristne tradisjoner – bare tull, viser faktasjekk ]