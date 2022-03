Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Onsdag møtte forventningsfulle jenter opp til første skoledag etter at skolene hadde vært stengt helt siden Taliban tok makten i fjor høst. Men de ble møtt med en sjokkerende beskjed: Det blir ingen skole for jenter fra sjette klasse og oppover.

Gråtende jenter ble stående utenfor skolen og nektet først å gå hjem, meldes det fra Afghanistan. Dagen før hadde undervisningsministeren ønsket alle velkommen tilbake til skolen. Det ble ikke gitt noen begrunnelse for endringen. Beskjeden var bare at skolene ville være stengt inntil de kunne drives i henhold til muslimske regler og afghansk kultur. Når det eventuelt vil bli aktuelt med åpning, ble ikke sagt.

Løftebrudd fra Taliban

Den plutselige avgjørelsen tyder på at det er indre strid i regimet om hvordan de skal forholde seg til kvinners rettigheter. Kanskje har det vært reaksjoner fra konservative krefter både innenfor og utenfor Taliban mot at jenter skal få utdanning. Det er også mulig at mangel på kvinnelige lærere er en begrunnelse.

Uansett er dette et svik mot afghanske jenter og kvinner. Det er også et svik mot det Taliban lovet da de var i Oslo. I Stortinget tirsdag viste utenriksminister Anniken Huitfeldt til dette løftet, og sa at hun ventet at det ble holdt. Allerede dagen etter måtte hun uttrykke skuffelse over at Taliban sviktet.

Derfor er dette også et tilbakeslag for troen på at det går an å få et konstruktivt forhold til regimet i Afghanistan, til beste for folk flest. Enten det er indre spenninger i regimet, eller de bare forsøker å lure oss, så blir det uansett vanskelig å forholde seg til en regjering som ikke holder det de lover.

En viktig prøvestein

Utdanning for jenter er en viktig prøvestein for hvilken retning Taliban ønsker å ta landet. Vil de gjøre det til et lukket regime basert på en streng fortolkning av religionen? Eller vil de åpne seg for verden og la menneskerettighetene gjelde? Å utelukke kvinner fra samfunnslivet og stenge dem inne under menns kontroll er ikke bare et overgrep mot kvinnene. Det vil også hindre Afghanistan i å utvikle seg som samfunn.

Det er all grunn til å uttrykke skuffelse over løftebruddet. Men Taliban må også få beskjed om at dette vil få konsekvenser for hvordan vi forholder oss til regimet i tiden som kommer.