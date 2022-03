Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Statsministrene i Polen, Slovenia og Den tsjekkiske republikk besøkte i går Kyiv. De dro dermed rett inn i en krigssone for å markere sin støtte til Ukraina. De tre statslederne opplyste på forhånd at de reiste som representanter for EU, og at reisen ble koordinert med EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Landene de leder, er også medlemmer av Nato. Under sitt besøk i Kyiv hadde de møter med både president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Denys Shmyhal.

Sent tirsdag kveld la Zelenskyj ut en video på Telegram der han satt sammen med polske Mateusz Morawiecki, tsjekkiske Petr Fiala og slovenske Janez Jansa og andre møtedeltakere i et rom uten vinduer. På videoen sier han at besøket deres til Kyiv i denne vanskelige tiden er en sterk støtteerklæring som blir satt stor pris på.

Bevis på mislykket invasjon

At tre statsledere gjør en slik reise inn i en krigssone er en modig handling som imponerer en hel verden. Men deres besøk er også en markering av hvor mislykket den russiske invasjonen har vært. Den tunge russiske hæren har ikke greid å svekke ukrainsk kontroll over hovedstaden. Tvert imot er kontrollen over Kyiv fortsatt i ukrainske hender. De tre statslederne viste altså fram for en hel verden at russerne ikke har klart det de satte seg som mål – nemlig å ta hovedstaden Kyiv på få dager.

Hele verdens øyne er nå rettet mot Kyiv. Det er demokratiets framtid som står på spill i forstedene til den gamle kulturbyen i hjertet av Europa. Et gammelt autoritært imperie prøver å rive ned en ung demokratisk stat med vold og terror. Derfor er de tre statsministrenes besøk så viktig.

Jobben med å forsvare demokratiet er overlatt til ukrainere, unge og gamle, kvinner og menn. Nato-alliansen har klokelig valgt å ikke gå i direkte militær konfrontasjon med det landet i verden som har flest atombomber. Siden terrorbalansen utelukker en militær inngripen er det desto viktigere at Vesten på alle andre måter tydelig markerer sin støtte til Ukraina. Vi skal ikke anbefale noen å dra til Kyiv, men det finnes mange måter å enda tydeligere støtte det ukrainske folkets modige kamp for oss alle.

Norske politikere bør la seg inspirere av tydeligheten og motet til statsministrene hos våre tre alliansepartnere Polen, Ungarn og Slovenia.

