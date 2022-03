Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Marina Ovsjannikova i den store russiske og regimevennlige TV-kanalen, Kanal 1, troppet mandag kveld opp med en plakat midt i nyhetssendingen hvor det stod «No war». På plakaten fulgte en tekst som bad TV-seerne om å ikke tro propagandaen. «De lyver», lød det videre. Protesten til Ovsjannikova, som inntil nå har vært redaktør i TV-kanalen, viser motet og protestviljen i stadig større deler av den russiske befolkningen. Samme kveld viste en fersk oversikt at nesten 15.000 personer er arrestert i russiske byer på grunn av demonstrasjoner mot krigen i Ukraina. Bare søndag ble 866 personer arrestert i 37 ulike byer. Det viser tall NRK har hentet inn via OVD-info, som overvåker protester og fører oversikt over pågripelser.

Flere mediehus har laget saker på arrestasjoner i Russland. Flere har dokumentert at russisk politi også har arrestert barn som har protestert mot krigen. NRK har omtalt saken om at to kvinner som dro til den ukrainske ambassaden, hadde med barn som hadde tatt med seg plakater mot krigen. Disse barna var fra sju til elleve år, og ble også arrestert.

Nå er det viktig at vi i vestlige land, som kan si våre meninger uten å bli arrestert, viser vår støtte og respekt for de modige russerne som tar til gatene

Daglige protester

OVD-info skriver på sine nettsider at det har vært daglige demonstrasjoner i Russland siden krigen startet. Søndag 6. mars skal så mange som 4.500 personer ha blitt arrestert.

Den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har gått ut på sosiale medier og oppfordret sine landsmenn til daglige demonstrasjoner. På Twitter skrev han 2. mars: «La oss ikke bli et land med redde og tause mennesker». Mange russere har åpenbart tatt hans oppfordring på alvor.

Viktige demonstrasjoner

At russere nå trosser egne myndigheter og tar til gatene for å vise sin uenighet med regimets krig er svært viktig. For det første er det viktig at russerne viser sine egne myndigheter at de er sterkt uenig i Putins krig i Ukraina. Dette viser både Putin og andre sentrale personer rundt ham at det er sterkt motstand mot krigen internt i Russland.

Det er viktig for alles moral gjennom denne krigen at vi forstår at ikke alle russere står bak krigen, selv om Putin skal ha støtte fra store deler av befolkningen.

Modige russere

Det er viktig at vi ikke setter likhetstegn mellom krigen og hele den russiske befolkningen. Det er også viktig for moralen blant de opposisjonelle i Russland.

