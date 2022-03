En hyllest til den maktkritiske kirke

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da den russisk presten Ioann Burdin holdt sin tale tale med kritikk av invasjonen av Ukraina må han ha visst hva som ventet. Han vet at den russisk-ortodokse kirken, som er den største i Russland, har stilt seg på Putins side i krigen mot Ukraina. Presten fra Karabanovo må derfor har forstått hvor risikabel en slik kritikk var for ham personlig. Likevel valgte han å fremføre kritikken.

[ Russisk prest siktet etter kritisk preken om Ukraina-krigen ]

Kort tid etter møtte politiet opp på døra, og presten ble pågrepet. Presten er siktet etter den nye loven som den russiske dumaen godkjente forrige uke. Den forbyr å snakke nedsettende om Russlands bruk av militærmakt samt å spre det makthaverne mener er falsk informasjon. Det kan gi en straff på inntil 15 år i fengsel. Saken ble først omtalt av BBC Russia-journalist Andrey Zakharov på Twitter.

Fortalte om krigens ødeleggelser

Foran forsamlingen i Karabanovo fortalte presten om ødeleggelsen av ukrainske byer. Han skal også ha delt anti-krigs-bilder og en underskriftskampanje på menighetens nettsider.

Siden starten av krigen har russiske myndigheter slått hardt ned på protester og demonstrasjoner i landet. Likevel risikerer tusenvis å utsette seg for straff, og tar til gatene i mange byer. Flere enn 13.000 russiske demonstranter skal være arrestert, 4.600 bare på søndag.

Kirkens rolle

Den russiske presten er modig. Han har valgt å heve stemmen for de som er utsatt for maktovergrep, krig og drap. Dette har han valgt å gjøre selv om det ville få alvorlige konsekvenser for ham selv. Slik sett representerer han en sann kristendom.

I vår del av verden blir ofte kirker kritisert for å være politiske når kirken taler de svakes sak. Men også i Norge finnes det forsvarsløse og nedbrutte mennesker som har vært utsatt for krig og som trenger kirkens beskyttelse og kirkens tydelige stemme. Når kirken, biskoper, prester eller andre deler av kirken tar de svakestes parti gjør den det samme som russiske presten. De representerer en sann kristendom.

For uansett hvor i verden en kirke befinner seg er dens rolle å tale saken til de svake og nedbrutte. Det er også kirkens rolle å søke å beskytte dem som utsettes for krig, vold og overgrep, og som er offer for andres handlinger og ord.

I dag vil vi hylle Ioann Burdin for hans mot. Og vi vil holde ham opp som et viktig eksempel til etterfølgelse for kristne mennesker og kristne kirker i Norge og over hele verden.