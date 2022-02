Manglende politisk lederskap

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mens dødstallene var høye og tiltakene strenge, arrangerte den britiske statsministeren Boris Johnson flere hagefester. Det er kommet fram påstander om i alt 16 hagefester i 2020 og 2021. Flere av disse er nå under politietterforskning i London. Nylig ble det lagt fram en rapport som konkluderer med at statsministeren i denne forbindelse har utvist sviktende politisk lederskap og dømmekraft.

Det som også kommer fram i rapporten er at flere ansatte på statsministerkontoret beskriver en kultur der de opplevde det umulig å si ifra om at festene som ble holdt brøt med koronarestriksjonene i landet.

Det spekuleres allerede om hans arvtagere. Dersom han blir sittende er det helt klart at han må jobbe hardt for å gjenopprette den ødelagte tilliten i den britiske befolkningen. Det vil både ta tid, og det krever at han forstår at reglene er like for alle.

Kraftig kritikk

Johnson møtte kraftig kritikk da han møtte i Underhuset for å kommentere rapporten. Han må også svare for seg i sin egen partigruppe.

Sue Gray, embetskvinnen som har ledet granskingen, konkluderer med at statsministerkontoret tilsynelatende ikke tok hensyn til hva som var passende under de omstendigheter som rådet da Storbritannia var delvis nedstengt som følge av koronapandemien.

Rapport holdt tilbake

Store deler av Grays funn blir holdt tilbake etter ønske fra politiet, som etterforsker de alvorligste påstandene om brudd på koronareglene.

Boris Johnson beklager hendelsene, men mener det ikke er grunn til at han skal trekke seg som statsminister. Både blant hans politiske motstandere og blant hans egne er det folk som mener han bør tre til side.

Alvorlig brudd

Det kan synes som uskyldig moro at den britiske statsministeren har holdt og deltatt på fester mens den britiske befolkning opplevde nedstenging. Men her er det viktig å holde tunga rett i munnen.

Det alvorlige med Johnsons brudd på koronareglene er at det viser en holdning hos statsministeren. Det framstår som om han mener noen regler gjelder for vanlige folk, mens andre regler gjelder for landets elite. En slik holdning er alvorlig fordi resultatet fort kan få dramatiske konsekvenser for både tillit og opplevelse av at et samfunn løfter i flokk. Dette kan igjen få dramatiske konsekvenser for demokratiet.

Få tør å spå om Johnson blir sittende som statsminister eller ikke. Det spekuleres allerede om hans arvtagere. Dersom han blir sittende er det helt klart at han må jobbe hardt for å gjenopprette den ødelagte tilliten i den britiske befolkningen. Det vil både ta tid, og det krever at han forstår at reglene er like for alle.

