Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken har det norske kongehuset markert at prinsesse Ingrid Alexandra fyller 18 år. Tronarvingen har gjennom uken vist det norske folk at hun er en klok, likende og god rollemodell for norske ungdommer. Hun har besøkt de viktigste institusjonene i det norske samfunnet for å lære om rollen som statsoverhode. Alt ligger til rette for at hun vil bli en like god monark som forgjengerne sine, den dagen det sannsynligvis blir hennes tur til å overta tronen.

Samlende i kriser

Der flere av de europeiske kongehusene har vært preget av skandaler de siste årene, har det norske kongehuset i stor grad vært en samlende institusjon fri for skandaler. Spesielt i krisetider har det vært befriende med et kongehus som kan stå sammen med folket i sorg, fortvilelse og sjokk, på tvers av politiske, sosiale og religiøse skillelinjer. Det er gode grunner til å håpe at det fortsetter slik i årene fremover.

Kongehuset har tjent Norge godt, og dersom de spiller kortene sine riktig i årene fremover vil Norge nyte godt av et samlende kongehus vi kan kjenne stolthet rundt. — Vårt Land

Fredag skrev stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde (H) i denne avisen at «til tross for at rekordmange stortingsrepresentanter stemte for å fjerne monarkiet i fjor, ser det fortsatt lyst ut for Ingrid Alexandras sjanse til å bli monark – og monarkiet er en styrke for det norske demokratiet». Tybring Gjedde viser til hvordan man kan være enig i prinsippet om at makt ikke bør gå i arv, men likevel mene at prinsipper ikke bare kan være en kombinasjon av det helt teoretiske og det helt virkelighetsfjerne. Det er et godt perspektiv på kongehuset som mange kan støtte – uavhengig av hvilket prinsipielt syn man har på monarkiet.

Unge støtter kongehuset

Nå sier 3 av 4 unge at de støtter det norske kongehuset. Det er en oppsiktsvekkende høy støtte fra den kommende generasjonen. For at den høye støtten til kongehuset skal stå seg, er det viktig at kongehuset fortsetter å være en del av det samfunnet de representerer. Selvsagt vil de kongelige aldri bli helt som vanlige folk, men kongehuset gjør klokt i å vise moderasjon knyttet til blant annet pengebruk. Dersom folk opplever at avstanden til kongehuset blir for stor, er det grunn til å tro at den sterke støtten vil bli utfordret.

[ Tronarvingens (nesten) frie valg ]

Kongehuset har tjent Norge godt, og dersom de spiller kortene sine riktig i årene fremover vil Norge nyte godt av et samlende kongehus vi kan kjenne stolthet rundt. Det krever store personlige offer og at prinsesse Ingrid Alexandra sikrer seg folkets støtte. Kongehuset er ikke glitter på demokratiet eller til pynt. Det er en viktig og alvorlig oppgave som en helt sentral del av den norske staten.

Vi ønsker prinsesse Ingrid Alexandra lykke til med oppgaven som tronarving.