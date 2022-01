Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vi kaster for mye mat.

I dagens Vårt Land kan vi igjen lese at nordmenn kaster altfor mye mat. Vi kaster mindre enn før, men det er fortsatt slik at det ble kastet 85 kilo mat per norske innbygger i 2020. Det er en nedgang på nesten ti prosent siden 2015, og med andre ord en positiv utvikling.

Likevel er det altfor mye. Og verst blant dem som kaster mat i dette landet, er oss – forbrukerne. Mens bransjen er blitt flinkere, har vi fortsatt å kaste.

Å tvinge enkeltmennesker til å kaste mat ved å true med straff, virker som en dårlig idé. I stedet burde man se på løsninger som gjør det fordelaktig å la være å kaste mat. — Vårt Land

Moralsk og etisk problem

Det er, slik FNs mat- og jordbruksorganisasjons påpeker, et etisk og moralsk problem. Ser man matsvinnet i en global målestokk, er tallene rett og slett forkastelige: 1,3 milliarder tonn mat kastes årlig på verdensbasis.

De aller fleste er enige om at det er uholdbart. Men spørsmålet som gjenstår er hva vi skal gjøre med det. For det er jo faktisk vi, forbrukerne, som er nødt til å gjøre noe med det.

I seks år har det ligget et forslag til matkastelov på Stortingets bord. Lovforslaget tilhørte opprinnelig Kristelig Folkeparti, og mens nærkomiteen støttet forslaget, ble det forkastet av Høyre og Fremskrittspartiet. I stedet endte man opp med en frivillig løsning for matbransjen. En løsning som nå har vist seg å bære frukter.

Likevel fortsetter diskusjonen om man skal innføre en matkastelov som pålegger bransjen å la være å kaste mat. Problemet med en slik lov er bare at den ikke rammer verstingene, nemlig forbrukerne.

Bør finne andre virkemidler

Å tvinge enkeltmennesker til å kaste mat ved å true med straff, virker som en dårlig idé. I stedet burde man se på løsninger som gjør det fordelaktig å la være å kaste mat. Den gode nyheten er at de løsningene allerede finnes: Det er nemlig utallige fordeler ved å ta vare på mat man hadde tenkt til å kaste.

Nettstedet matvett.no jobber for å gjøre nordmenn bevisst på hvor mye mat de kaster og hva de kan gjøre for å la være. De tilbyr blant annet tester, planleggere og «bruk opp-leksikon» for de som ønsker å bli flinkere til å la være å kaste mat.

[ «Lykkeland» får kritikk for bedehus-framstilling: – Få i Stavanger kjenner seg igjen ]

Den type tiltak og kampanjer bør støttes og styrkes. Myndighetenes målsetting bør være å styrke folks bevissthet rundt mat som ressurs. Det virker kanskje som en selvfølge, men de nyeste tallene vitner om noe annet. Vi har fortsatt en jobb å gjøre.