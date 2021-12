Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

SV skal ha honnør for å ha kjempet for å utvide støtteordningene for dem som sliter med høye strømpriser i vinter, etter at Støre-regjeringen først la frem sitt forslag denne uken. Etter SVs gjennomslag i forhandlingene, vil staten stille opp og ta 55 prosent av regninga for det overskytende når kilowattprisen overstiger 70 øre. Med kilowattpriser på 200 - 300 øre, er det ingen tvil om at strømforbrukerne fortsatt går en dyr vinter i møte. Det er fortsatt mulig at strømprisene vil stige mer utover vinteren. Nå som renten også heves, kan situasjonen bli kritisk for mange husholdninger.

Langt fra nok

Det er positivt at regjeringen og SV er enige om å utvide bostøtteordningen og endrer formuesreglene slik at flere som eier bolig kan komme inn i ordningen. At kommunene får flere midler til sosialhjelp, bidrar også positivt. Ekstra midler til energieffektivisering er også viktig – for de husholdningene som har mulighet og ressurser til å spare strøm. Men det er dessverre langt fra nok til å dekke den krisen mange står i.

Regjeringen bruker nå rundt 9 milliarder på å redusere innbyggernes belastning med de høye strømprisene. Tidligere i uken ble det kjent at staten samlet sett vil få over 27 milliarder kroner i inntekter fra Statkraft i år, noe som er over dobbelt så mye som vanlig da inntektene mellom 2010 og 2020 i snitt har ligget på 11,4 milliarder kroner.

Fremover må politikerne finne mer permanente løsninger som sikrer mer stabile priser i strømmarkedet – blant annet ved å ta i bruk beredskapshensyn rundt kraftkablene til utlandet. — Vårt Land

Staten tjener med andre ord gode penger på de høye strømprisene – og burde dermed være i stand til å kompensere forbrukerne ytterligere. Tiltakene kan fremstå som smuler, sammenlignet med de økte inntektene. Det er ikke kledelig at staten ser ut til å beholde størstedelen av disse inntektene, med den situasjonen husholdningene står i nå. I Norge er strøm et fellesgode og helt kritisk infrastruktur, og kan dermed ikke sammenlignes med andre forbruksvarer.

Mer permanente løsninger

Mange har i vinter fått øynene opp for at situasjonen i strømmarkedet er kritisk. Strømselskapene må derfor ta sin del av ansvaret for å skåne forbrukerne nå. For eksempel fikk SV gjennomslag i forhandlingene med regjeringen for å utsette innføringen av den nye nettleieordningen. Nettselskapene kan likevel velge å ignorere dette, men det vil være umusikalsk og grådig i den strømkrisen landet står i.

Fremover må politikerne finne mer permanente løsninger som sikrer mer stabile priser i strømmarkedet – blant annet ved å ta i bruk beredskapshensyn rundt kraftkablene til utlandet.