Viktig sak for kirkemusikere

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag før helgen ble en prinsipielt svært viktig rettssak avsluttet i Nord-Troms og Senja tingrett. Musiker Harald Bakkeby Moe krever fast ansettelse i Tromsøysund menighet. Dersom Moe vinner frem kan nær ti musikere kreve fast stilling. Bakkeby Moe har saksøkt Tromsøysund menighet med krav om både erstatning og fast ansettelse etter å ha jobbet på oppdragskontrakter i en årrekke.

Saken er særlig viktig fordi den retter søkelys mot en gruppe arbeidstakere det ellers er lite oppmerksomhet rundt. Mens det ofte skrives og menes om prester og andre kirkelige ansattes arbeidshverdag, er det ikke like ofte vi hører om kirkemusikernes arbeidsvilkår.

[ Sanger i tingretten: Krever fast ansettelse i Ishavskatedralen ]

Alle kvelder, året rundt

Konflikten i Tromsøysund menighet går hele åtte år tilbake i tid, og inneholder flere anklager om blant annet fengselstrusler og kartellvirksomhet. Bakgrunnen for saken er at musikerne siden 2013 har arbeidet på ettårige oppdragskontrakter, fornyet årlig ved nyttår. Musikerne trekker vanligvis Hurtigrute-turister til såkalte Midtnattskonserter i den berømte kirken – alle kvelder, året rundt.

Konsertene har gitt Tromsøysund menighet et overskudd på om lag fem millioner kroner hvert år i de virusfrie årene 2017-2019, skrev Vårt Land i sommer. Bakkeby Moe og de andre musikerne mener kontraktene de har jobbet på er «ulovlige». LO-advokat Lars Christian Fjeldstad hevder musikerne har hatt turnusarbeid tilsvarende faste stillinger hele veien.

Tromsøysund-saken er en påminner om de krevende og uforutsigbare arbeidsforhold mange musikere jobber under i Norge — Vårt Land

Ikke unik

Saken er komplisert og inneholder flere andre faktorer enn stillingsvern, men ifølge Norges største fagforbund for utøvende kunstnere – Creo – er den på ingen måte unik.

– Mange går årevis i ulovlige oppdragsavtaler, uten det vernet en ansettelse medfører, sa Creos forbundssekretær Espen Eldøy i retten fredag.

Det er svært urovekkende. Uavhengig av Tromsøysund-sakens utfall er den uansett en påminner om de krevende og uforutsigbare arbeidsforhold mange musikere jobber under i Norge. Ofte er forholdene, strukturene og miljøene mye mer krevende enn hos andre yrkesgrupper – og opplevelsen av stress høyere.

I verste fall kan dette føre til at dyktige talenter velger seg andre yrker der de ikke får brukt evnene sine. Kirke-Norge trenger dedikerte musikere som brenner for yrket sitt og som ikke føler de må ta for høye risikoer for å gjøre den jobben.

[ Krever millionsum: – Menigheten har bevisst spilt på frykt ]