Felles ansvar for hellig land

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I disse dager er verdens ledere samlet til FNs klimakonferanse, COP26, i Glasgow for å diskutere løsninger på klimakrisen. Nesten 200 land er samlet på det som omtales som det viktigste siden klimamøte siden Paris-avtalen ble signert i 2015.

Blant de oppmøtte er også flere religiøse ledere. Forrige uke deltok flere av dem på et sidearrangement til klimakonferansen, arrangert av Den episkopale kirke, Den anglikanske kommunion, Interfaith Rainforest Initiative, Religions for Peace og Kirkenes verdensråd.

Under arrangementet gjorde de oppmøtte religiøse lederne det tydelig at hvor avgjørende det er at de går sammen for å sørge for at verdens urbefolkning blir hørt i forbindelse med klimakampen, skriver nyhetsbyrået Religion News Service.

[ COP26: Få siste nytt om klimatoppmøtet i Glasgow ]

Mest utsatt

De religiøse ledernes oppfordring er svært viktig og kan få stor betydning. Ikke minst fordi urbefolkningene rundt om i verden trenger et ekstra vern i møte med både klimaendringene og konsekvensene av mangelen på handling fra verdens ledere.

Mange urfolk har et religiøst forhold til jorda og landet de bor på – og det burde også flere av oss ha. — Vårt Land

Tall fra organisasjonen Global Witness viser at 212 land- og miljøaktivister ble drept på verdensbasis i 2019. Blant dem var 40 prosent av ofrene urfolk, på tross av at urfolk kun utgjør fem prosent av jordas befolkning, skriver Regnskogfondet på sine nettsider. Urfolk er med andre ord spesielt utsatt og opplever uforholdsmessige sanksjoner for klimaaktivismen sin.

For mange av dem står det bokstavelig talt mellom liv og død.

[ Støre-regjeringen får stryk: Anklages for klimabløff ]

Hellig land

Det er heller ikke vanskelig å forstå at det må være tilnærmet umulig for mange urfolk å la være å engasjere seg – uavhengig av hvor alvorlige konsekvenser de vet det kan få. Mange har et religiøst forhold til jorda og landet de bor på – og det burde også flere av oss ha.

– Vårt land er hellig for oss. Det gir oss liv og ly. Det er vårt hjem og vår kirke, sa pastor for samisk ved Den evangelisk-lutherske kirke i Finland, Mari Valjakka, under sidekonferansen på COP26.

Nettopp derfor er det så viktig at ledere på tvers av verdens religioner legger inn en innsats for å samarbeide med verdens urbefolkning i klimakampen. Hadde flere av oss hatt det samme hellige forholdet til jorda vi lever på som flere urfolk har, hadde vi kanskje ikke vært der vi er i dag.

Derfor er det så viktig at vi nå lytter og handler.

[ Victoria (20) opplevde at epleskrottmetaforen aktiverte traumer ]