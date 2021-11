Bidens tunge høst

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I hele høst har Biden og demokratene slitt med å få gjennom viktige økonomiske stimuleringspakker i Kongressen, forverret av bitre motsetninger mellom ytterfløyene i partiets egne rekker. Velgerne har også straffet administrasjonen for elendig håndtering av uttrekningen fra Afghanistan, og sist uke gikk partiet på et forsmedelig nederlag i guvernørvalget i Virginia. Bare litt over fire av ti av amerikanske velgere mener nå at Biden gjør en god jobb.

Om et år kan velgerne straffe demokratene hardt, dersom den amerikanske drømmen fortsatt virker like uoppnåelig for store grupper nederst på den økonomiske og sosiale stigen. — Vårt Land på lederplass

Store krisepakker

Bidens håp er at vinden vil snu når han i løpet november etter alt å dømme sikrer flertall for den stadig utsatte krisepakken på 1.750 milliarder dollar til velferds- og klimatiltak, etter at Representantenes hus sist uke omsider vedtok hans infrastrukturpakke på 1.200 milliarder dollar. Velgerne liker å se at ting blir gjort, og dersom også koronahåndteringen blir stabilisert, og gass- og bensinprisene demper seg fra rekordnivåer, kan det fort se lysere ut for den demokratiske administrasjonen.

Et grunnleggende problem er imidlertid at USA de siste tiårene har fjernet seg så langt fra «den amerikanske drømmen» om at alle som yter en innsats har mulighet til å lykkes. Mens godt utbygde velferdssamfunn som det norske kan vise til høy sosial mobilitet, utmerker USA seg som et samfunn der sjansene er påfallende små for at barn i fattige familier skal gjøre det særlig bedre enn foreldrene, og klatre i den sosioøkonomiske stigen.

Utbredt barnefattigdom

USA hadde før koronapandemien en av de høyeste ratene for barnefattigdom i OECD, nesten tre ganger høyere enn i Polen. Det var derfor et skritt i riktig retning da Biden-administrasjonen i vår fikk gjennom en utvidet skattefradragsordning for barnefamilier, som har redusert barnefattigdommen med 25 prosent.

Dette må demokratene følge opp med brede og kostbare satsinger som gir hele befolkningen lettere tilgang til alt fra barnehage til høyere utdanning. Det blir imidlertid vanskelig å finansiere dette, så lenge Biden fastholder sitt løfte om at bare familier med inntekt over 3,4 milioner kroner skal få skatteøkninger. Om et år kan velgerne straffe demokratene hardt, dersom den amerikanske drømmen fortsatt virker like uoppnåelig for store grupper nederst på den økonomiske og sosiale stigen.

