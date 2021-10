Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De siste årene har lønnsøkningene for toppledere i staten vært langt høyere enn for toppledere i privat sektor, og arbeidstakere i Norge sett under ett. Trenden har vart over tid. De statlige topplederne som tjener mest har en lønn på rundt 2 millioner, som er betydelig mer enn statsministeren i Norge. Gjennomsnittlig årslønn for toppledere i staten var i 2019 på 1.345.920 kroner, en økning på 61.000 kroner fra året før. Det kan ikke kalles noe annet enn en lønnsgalopp.

I april nedsatte kommunalminister Nikolai Astrup (H) et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på alle sidene av lederlønnssystemet i staten. «Målet er å finne et lønnssystem som stimulerer til at staten kan beholde og rekruttere dyktige, endringsorienterte og samarbeidsvillige ledere – samtidig som lønnen skal holdes på et ansvarlig nivå, sa utvalgsleder Ingrid Finboe Svendsen. Utvalget skal levere sin rapport i juni neste år. Det blir Støre-regjeringens oppgave å følge dette opp.

Skadelige lønnsforskjeller

Det er viktig at statlige virksomheter tiltrekker seg flinke ledere, og legger til rette for å holde på de lederne fungerer godt i jobbene sine. Det må likevel handle om mer enn lønn, slik det gjør for de aller fleste vanlige arbeidstakere i Norge.

Som øverste ansvarlige for den økonomiske politikken i Norge er Vedums utspill om lønnsfrys et viktig signal.

Regjeringen Solberg innførte lønnsdirektiver som skulle stoppe den uforholdsmessig sterke lønnsveksten for toppledere i staten, men mislyktes. Behovet for moderasjon har vært sterkt, men likevel har veksten fortsatt i nesten uforminsket styrke. Vi er ikke tjent med at lønnsforskjellene i Norge øker, noe som kan være blant driverne for økende ulikhet i Norge.

Lovende signaler fra Vedum

Det er derfor positivt at Senterparti-leder og Norges ferske finansminister Trygve Slagsvold Vedum nå sier at han vil fryse lederlønningene i staten. I første omgang sier finansministeren at det er lønnsfrysen vil gjelde ledere innenfor det statlige tariffområdet, men sier også at lønnsmoderasjonen skal utvides til å gjelde selskaper staten eier. Finansministeren varsler nye retningslinjer for lønninger og andre godtgjørelser til toppledere i det som omtales som «kjernestaten», og bruker den statlige virksomheten NAV som et eksempel.

Som øverste ansvarlige for den økonomiske politikken i Norge er Vedums utspill om lønnsfrys et viktig signal. Det er lovende at regjeringen Støre varsler en mer aktiv lønnspolitikk for toppledere i staten. Vi får håpe at den lykkes bedre enn forrige regjering.