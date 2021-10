Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den fireårsperioden som nå er tilbakelagt, har vært historisk – med negativt fortegn.

Lørdag ble Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet valgt til stortingspresident, rikets høyest rangerte person etter kongefamilien.

Hansen blir med det også Stortingets fremste tillitsvalgte og den som får det største ansvaret for å gjenreise tilliten til Stortinget som institusjon. Hun får en enorm ryddejobb i fanget.

Eva Kristin Hansen uttrykte til NTB lørdag at hun frykter de mange sakene knyttet til stortingsrepresentantenes økonomiske goder som er avdekket de siste årene, skal føre til politikerforakt.

– Det er en stor jobb som står foran oss. Det blir hardt arbeid i tida framover, sa Hansen om ryddejobben. Hun er opptatt av at politikerne skal ha rammer som gjør det mulig å gjøre jobben som tillitsvalgte. – Men vi skal ikke velte oss i goder, fortsatte hun.

Flere avsløringer

Hun kunne også lagt til at det ikke har vært orden i eget presidentskap. Økonomitumultene rundt Stortingets eget garasjebygg-prosjekt førte til at Olemic Thommessen måtte trekke seg fra rollen som stortingspresident midtveis i perioden. Presidentskapet har innrømmet at de overvurderte sin egen evne til å håndtere store og komplekse byggeprosjekter.

Tre stortingsrepresentanter går også ut av Stortinget med et ettermæle preget av metoo-avsløringer.

Det vil også bidra til å bygge tillit at Stortinget fortsetter å være åpne om prosesser og pengebruk, ikke bare når avisredaksjoner etterspør denne informasjonen, men som en sedvane. — Vårt Land på lederplass

Og som Harald Stanghelle i Aftenposten skrev fredag:

«Da det gamle Stortinget samlet seg til avskjedsmiddag (...), var en av representantene forhindret fra å møte fordi han soner en dom for å ha jukset med reiseregninger. En annen stortingsrepresentant er anklaget for det samme og venter på et rettslig oppgjør.»

Granskinger

Flere granskinger og gjennomganger er allerede satt i gang, flere er også varslet. Bare den siste måneden har regelverket for pendlerreiser og -boliger vært under lupen. KrFs leder Kjell Ingolf Ropstad har fått kraftig kritikk for sine disposisjoner, både som stortingsrepresentant med boligadresse på «gutterommet» og som statsråd. Andre representanter mener å ha handlet i god tro, men kan like fullt ha brutt skatteregler. Slik kan det ikke fortsette.

Det er helt avgjørende at granskingene som presidentskapet nå har varslet, blir gjennomført raskt og under full åpenhet. Det vil også bidra til å bygge tillit at Stortinget er åpne om prosesser og pengebruk, ikke bare når avisredaksjoner etterspør denne informasjonen, men som en sedvane. Ingen av de store avsløringene de siste fire årene ville ha nådd dagens lys hadde det ikke vært for undersøkende journalister i flere redaksjoner. Mer åpenhet er en forutsetning for å gjenoppbygge tillit til Stortinget som institusjon.

