Årets utdeling av Raftoprisen er nytenkende, viktig og livreddende.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag annonserte Raftostiftelsen at den ideelle organisasjonen Human Rights Data Analysis Group (HRDAG), får Raftoprisen 2021. I grunngivingen for pristildelingen heter det at arbeidet med å skaffe omfattende dokumentasjon på brudd på menneskerettighetene, var avgjørende for at HRDAG får årets pris.

Stilles til ansvar

Raftoprisen har markert seg gjennom årene som en toneangivende og viktig pris for alle som er opptatt av arbeidet for demokrati og menneskerettigheter. I tillegg til diplomet og premiepengene høster prisvinneren viktig anerkjennelse for arbeidet sitt, slik flere prisvinnere har gjort tidligere. Fire Raftoprisvinnere har senere blitt tildelt Nobels fredspris: Aung San Suu Kyi fra Myanmar, José Ramos-Horta fra Øst-Timor, Kim Dae-jung fra Sør-Korea og Shirin Ebadi fra Iran.

Ved å gi prisen til en nyskapende aktør HRDAG gir Raftostiftelsen og Raftoprisen ny optimisme og tro på at arbeidet for demokrati og menneskerettigheter faktisk fører til noe positivt, og at det faktisk kan redde liv dersom menneskerettighetsbruddene blir avdekket i tide. — Vårt Land

Årets pris er tidsriktig og en viktig anerkjennelse av hvordan bruken av statistikk og bruken av store datamengder kan avdekke menneskerettighetsbrudd i stor skala – brudd på menneskerettighetene som ellers ville forblitt ukjent. Dette gjør at menneskerettighetsovergriperne i langt større grad kan stilles til ansvar for ugjerningene sine, og dermed bli dømt av både nasjonale og internasjonale domstoler.

Kan redde liv

For HRDAGs vedkommende har arbeidet deres blant annet bidratt til å avdekke urovekkende høye antall dødsfall blant politiske fanger i Tsjad, fremlegging av bevis for etnisk rensing utført av serbiske styrker under borgerkrigene på Balkan og hvordan Bashar Al-Assads regime i Syria systematisk har underrapportert drapene på fanger i syriske fengsler.

Raftostiftelsen fortjener honnør for sitt imponerende arbeid for å sette menneskerettighetene og demokrati på dagsorden. Ved å gi prisen til en nyskapende aktør HRDAG gir Raftostiftelsen og Raftoprisen ny optimisme og tro på at arbeidet for demokrati og menneskerettigheter faktisk fører til noe positivt, og at det faktisk kan redde liv dersom menneskerettighetsbruddene blir avdekket i tide. I mange tilfeller er det for sent, men det betyr ikke at vi dermed bør gi opp. Tvert imot.

Alle gode krefter skylder de som måtte bøte med livet i kampen for menneskerettighetene å stå opp og kjempe videre.