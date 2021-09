Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mens utsatte personer her hjemme nå tilbys en tredje dose med vaksine mot korona, har mange land ikke greid å gi hele sin voksne befolkning første dose. I Afrika sør for Sahara, er det bare tre-fire land som har vaksinert mer enn hver tiende person med første dose. Disse landene har vaksinert 11–12 prosent av befolkningen. Dermed har hele denne regionen en urovekkende lav andel vaksinerte.

Ifølge generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten, er det nå nok vaksiner til å vaksinere hele verdens befolkning i løpet av 2021. Men den globale ordningen for å fordele vaksinene, Covax, kan bare sikre 20 prosent av befolkningen i de fattigste landene.

Er det en ting vi har lært av koronapandemien så er det at smittsomme virus ikke kjenner noe landegrenser. — Vårt Land

«Idiotisk»

I et intervju med Vårt Land sier Dagfinn Høybråten, som tidligere var styreleder i vaksinealliansen GAVI, at vaksineulikheten i verden ikke bare rammer landene med lav vaksineandel, men oss alle: «Det er jo ikke bare urettferdig, men idiotisk. Uten at de sårbare i disse landene blir vaksinert, vil pandemien få lov å bygge seg opp igjen, og det vil slå oss som en bumerang. Så det er både et spørsmål om rettferdighet og egeninteresse, at hele verden får tilgang på vaksine».

Også i USA er det nå bekymring for de lave vaksinasjonstallene i deler av verden. For å bøte på ulikheten har USAs president Joe Biden denne uka innkalt til møte i FN-regi. Biden ønsker å få fortgang i vaksinefordelingen. Målet er at 70 prosent av verdens befolkning skal få minst en dose før utgangen av året. WHO har oppfordret en rekke FN-land til å bidra til at flere vaksiner nå sendes til land som så langt har fått få doser.

Ingen grenser

I Norge bør vi lytte til Høybråtens advarsel. For selv om Norge har vært en aktiv aktør for å øke antall vaksiner som sendes til fattige land, har mye stoppet opp på grunn av dårlig distribusjon. Dette innrømmet også Erna Solberg da hun i går ble intervjuet fra FNs hovedkvarter i New York. Dette må FN og rike land nå jobbe aktivt med, slik at distribusjonen kommer på plass. Det er også på tide å se på muligheten til å reformere patentregelverket, slik at alle land kan få tilgang på å produsere livsviktige legemidler selv.

Er det en ting vi har lært av koronapandemien, er det at smittsomme virus ikke kjenner noe landegrenser. Nå er det viktig at alle land får vaksineandelen opp. Både fordi korona fortsatt tar mange liv, men også fordi den lave vaksinasjonsandelen i enkelte land bidrar til at vi ikke klare å bekjempe pandemien globalt.

