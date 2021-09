Det gode familielivet

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken ble det kjent at det er stor støtte til kontantstøtten blant unge, mens folk over 45 år ønsker å kvitte seg med ordningen, så tenker de som faktisk bruker ordningen på en helt annen måte. De yngre er også mindre skråsikre i sitt syn på kontantstøtten. Statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger peker på at de yngre i mindre grad opplever dette som en politisk markørsak, men andre ord er den mindre av en ideologisk sak for dem.

En innarbeidet velferdsordning

Trolig har det blitt slik at kontantstøtten er blitt en av flere velferdsordninger som unge familier forholder seg til og bruker. De som i dag blir unge foreldre har ikke det samme forholdet til at dette har vært en lang og ideologisk kamp i Norge.

På debattplass har Vårt Land hatt flere unge kvinner på venstresiden som både hyller kontantstøtten, men også er svært kritisk til arbeidslinjen. De er opptatt av likestilling og omtaler seg selv om feminister, men ønsker å få familielivet til å gå rundt på en god måte. Kontantstøtten er for dem blitt et pustehull i et travelt liv med utdanning, arbeid og små barn.

Politikk skal lages for dem som trenger det. Når unge familier ønsker kontantstøtten er det fordi de opplever å trenge den. Motstandere av ordningen bør tenke seg om en gang til før de bruker politisk kapital for å fjerne den. — Vårt Land

De siste årene har det blitt et flertall på Stortinget mot kontantstøtten. Men alle de røde partiene alltid har vært imot ordningen har både Venstre og Høyre de siste årene sagt nei til kontantstøtten på sine landsmøter. FrP vil legge en rekke restriksjoner på ordningen, slik at kun de som har vært en stund i arbeidslivet kan få den. En av argumentene mot ordningen er at den er i strid med arbeidslinja.

En støtte for arbeidslinja?

Det store spørsmålet er om dette egentlig er en riktig analyse. Man kan like godt tenke seg at kontantstøtten er en ordning som gjør det mulig med en arbeidslinje i Norge. At dersom vi gir familiene pusterom mens barna er små, så vil mange kunne stå i et langt og godt arbeidsliv uten å være utslitt nesten før de er i gang.

Det blir ofte sagt at politikk er «det muliges kunst». Altså at politikk er å få til noe på best måte ved å være realistisk og praktisk rettet, heller enn å være ideologisk korrekt. Kanskje kan det være mulig for partiene som er imot ordningen å se kontantstøtten på denne måten. At den hjelper unge familier å stå i både arbeidsliv og samtidig ha en familieliv som fungerer.

Politikk skal lages for dem som trenger det. Når unge familier ønsker kontantstøtten er det fordi de opplever å trenge den. Motstandere av ordningen bør tenke seg om en gang til før de bruker politisk kapital for å fjerne den.

