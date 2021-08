Sivilsamfunnets meninger teller

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I de siste valgkampene har det blitt stadig mer vanlig at de største frivillige og ideelle organisasjonene, rangerer partienes partiprogrammer i forkant av valgdagen. Flere av dem deler ut terningkast til partiene, og gir derfor rettledning til sine medlemmer og velgere om hvilke partier som ivaretar interessene deres best. Vurderingen er selvsagt langt fra objektiv, i og med at de fleste frivillige og ideelle organisasjoner vil jobber for saker og løsninger som de vil favorisere sterkt.

Urettferdig rangering

En av dem som har kritisert denne utviklingen, er Civita-leder Kristin Clemet, som på sin offentlige Facebook-side kaller det tankevekkende at mediene sluker organisasjonenes partirangeringer rått. Clemet påpeker også at rangeringene er en merkelig måte å betrakte politikk på. «Det hjelper ikke med verdens beste program på ett område, hvis resten av programmet gjør det umulig å gjennomføre det eller, i verste fall, gjør situasjonen på området verre».

Clemet har rett i at velgere bør se på mer enn ett enkelt kapittel i partiprogrammene før de velger parti. Det er også grunn til å spørre om organisasjonene i sine vurderinger av partiprogrammene, i for stor grad favoriserer sine konkrete politiske løsninger på feltene de jobber med. Dermed risikerer de å låse seg til en bestemt løsning, og kan risikere å gi partier med en litt annen løsning en urettferdig dårlig rangering. Mediene bør også stille organisasjonene kritiske spørsmål.

Ikke objektive og nøytrale

Vi ser det som et klart sunnhetstegn ved et liberalt demokrati som det vi har i Norge, at sivilsamfunnet deltar aktivt i valgkampen med sine perspektiver og vurderinger av hvilke partier som fortjener velgernes tillit. Ingen forventer at Naturvernforbundet eller Kirkens Nødhjelp kommer med uhildede eller rent objektive vurderinger av partienes partiprogrammer, men det er likevel interessant for mediene å omtale disse vurderingene og gi velgerne innsikt i hva organisasjonene mener.

Det er egentlig ganske likt hvordan vi mener tankesmiene Civita, Agenda og Manifest også bidrar inn i det politiske ordskiftet. De må også tas på alvor, men ingen forventer at utspillene deres er helt objektive og nøytrale.