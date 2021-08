Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Onsdag hadde Israel nesten 8000 nye koronasmittede i løpet av 24 timer, i en befolkning på vel 8 millioner. Flertallet av de smittede var under 40 år. Det var 578 med alvorlig sykdom. 230 har dødd av covid-19 hittil i august. Israelske myndigheter frykter et alvorlig press på sykehusene, og har derfor innført begrensninger, blant annet på hvor mange som kan samles.

De rike land kommer til å fortsette å kjøpe opp vaksiner til sin egen befolkning, og etter hvert gi tre sprøyter til hele den voksne befolkningen. Det skjer samtidig med at de fattige land bare så vidt er kommet i gang med vaksineringen. — Vårt Land

Israel var landet som var tidligst ute med vaksinering av befolkningen. Allerede tidlig i vår var halve befolkningen vaksinert, og nå er nesten 70 prosent fullvaksinert med to sprøyter. Likevel er altså landet inne i den tredje smittebølgen. Og det viser seg at også mange fullvaksinerte nå blir smittet.

Effekten av vaksinene avtar

Det betyr ikke at vaksinen er nytteløs. Mens 155 av de alvorlig syke var uvaksinerte, var bare 20 alvorlig syke fullvaksinert. Vaksinen har stor betydning for å forebygge alvorlig sykdom. Vaksinen hindrer også smitte, men erfaringen fra Israel er at effektiviteten har avtatt. Effekten er nå nede i 64 prosent for Pfizer og Moderna.

Man anter at dette for en del skyldes at vaksinen ikke er like effektiv for delta-varianten. Men også at effekten avtar over tid. Israel har derfor allerede begynt å gi en tredje sprøyte til folk over 60, og planlegger å ganske snart utvide det ned til folk på 40.

Tredje sprøyte blir snart aktuell

Det er all grunn til å regne med at Israel ligger foran i løypa, og at andre land vil se samme utvikling. USAs helsemyndigheter har begynte å vurdere å gi folk en tredje sprøyte, og spørsmålet vil nok også snart komme opp hos oss.

Dette kan bety at de rike land kommer til å fortsette å kjøpe opp vaksiner til sin egen befolkning, og etter hvert gi tre sprøyter til hele den voksne befolkningen. Det skjer samtidig med at de fattige land bare så vidt er kommet i gang med vaksineringen. Det er et stort dilemma. For det første er det urettferdig. Dessuten vil viruset fortsette å spre seg og mutere, til fare for alle.

Israel avsluttet nedstengningen av samfunnet like før det ble holdt valg i vår. Det hjalp likevel ikke statsminister Benjamin Netanyahu til å vinne valget. Nå blir det etterfølgeren som får ansvaret for å gjennomføre nye restriksjoner.

Noe lignende kan vi komme til å oppleve her: Restriksjonene blir fjernet like før stortingsvalget, men valgets vinner blir nødt til å stramme inn igjen. Det vil også være et paradoks.