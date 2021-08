Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

To tiår med militær og sivil innsats i Afghanistan forplikter. Selv om soldatene trekkes hjem, er det nå avgjørende at Norge og andre internasjonale aktører ikke svikter Afghanistans befolkning mer enn vi allerede har gjort. Talibans maktovertakelse er dramatisk, men alt håp for landets demokratiske og menneskerettslige fremskritt er ikke borte.

Skamplett

For det første bør Norge gjøre det klart at vi stiller opp for de afghanerne som nå legger på flukt. Det er mange som trenger hjelp. Norge og verden må stille mer opp. Det var nødvendig av Norge å stoppe tvangsreturer til Afghanistan slik situasjonen er nå. MDG-leder Une Bastholm har helt rett når hun omtaler de mange tvangsreturene til Afghanistan som en «skamplett i norsk asylhistorie».

Det er nå nødvendig å endre praksis for innvilgelse av opphold til afghanske asylsøkere. Situasjonen i Afghanistan er nå så dramatisk endret at Norge bør gi opphold til en så mange som mulig av de afghanske flyktningene som trenger det.

For det andre bør Norge fortsette det store sivile engasjementet i Afghanistan, som drives av aktører som Flyktninghjelpen, Afghanistankomiteen og Kirkens Nødhjelp. Selv om soldatene og ambassadepersonellet nå trekkes ut, er de menneskelige og humanitære behovene større enn på lenge.

Alt taler for at Norge ikke bør senke ambisjonsnivået for den sivile innsatsen i Afghanistan under det kommende Taliban-styret.

To tanker samtidig

Alternativet til et sterk sivil innsats i tiden fremover er at Afghanistans humanitære og politiske problemer vil bli dypere, noe som vil få alvorlige konsekvenser for millioner av mennesker. Frp-leder Sylvi Listhaug sier hun frykter en ny asylbølge og at vi må hjelpe afghanerne i nærområdet. Det er lovende dersom det betyr at Frp vil øke budsjettene for bistanden til land som Afghanistan, stikk i strid med partiets tidligere prioriteringer og kuttforslag.

I forholdet til Afghanistan under Taliban må norske myndigheter holde fast på to tanker samtidig: Den om å hjelpe flest mulig i Afghanistan, men samtidig gjøre det vi kan for å gi beskyttelse i Norge til de afghanerne som virkelig trenger det.