Ros til norske moskeer

Salafismen vokser stadig, leste overskriften i den svenske avisen Dagens nyheter tidligere i sommer. I nabolandet lokkes unge mennesker til den ultrakonservative muslimske bevegelsen via kontoer på sosiale medier som Instagram og Tiktok, ifølge svenske forskere som har sett nærmere på fenomenet.

Også ute i Europa er den konservative retningen innenfor islam i stadig vekst blant særlig unge mennesker. Hovedsaklig er det «fromhetssalafismen» som vokser, ikke den voldsforherligende som ofte assosieres med terrororganisasjoner som IS og al-Qaida.

Vokser ikke i Norge

En lignende konservativ trend ser vi også blant kristen ungdom, og det er ikke slik at det nødvendigvis i seg selv er urovekkende at unge religiøse søker seg til tradisjonelle tolkninger og retninger av religionen sin. Likevel er det som den svenske forskeren Simon Sorgenfrei sier til Dagens nyheter slik at en slik vekst i salafismen blant unge kan bli en utfordring for resten av samfunnet, særlig med tanke på integrering.

Sindre Bangstad har forsket på islam i sekulære kontekster og sett nærmere på salafismen i Norge med utgangspunkt i den salafistiske organisasjonen Islam Net. Han forteller at trenden ute i Europa ikke nødvendigvis er gjeldende for Norge. Her har salafismen ikke hatt noe betydelig vekst etter 2015. En av årsakene til det er at norske moskéer og muslimske fellesskap etter hvert har blitt gode på å nå ut til barn og unge, mener Bangstad.

Prisverdig arbeid

Vårt Land var tidligere forrige uke på besøk hos Islamic Culture Center (ICC) i Oslo. En moské som har jobbet målrettet for å hindre at barn og unge drives i en radikal religiøst retning. Det er prisverdig å se hva slags innsats moskeer som ICC gjør i denne sammenheng. De tar på alvor at det ikke bare er storsamfunnet, med skolesystemet i spissen, som har ansvar for å sørge for sunne miljøer for unge muslimer å vokse opp i, men at dette også er de mindre møteplassenes ansvar.

Nå som det stadig diskuteres hva Islam Net sin nye rolle kommer til å bli i det de søker om å bli et aktivitetssenter for barn og unge i Oslo, er det ekstra viktig at andre muslimske miljøer viser at de er årvåkne og følger med på det som beveger seg.

Det gjelder ikke bare det som skjer i hjemmet, på skolen og i moskeen – men ikke minst det som skjer på sosiale medier. Her har alle et felles ansvar.

