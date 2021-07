Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Bak seg har Sør-Afrika en av de verste ukene siden raseskillepolitikkens endelige fall i 1994, da landets første frie valg førte til svart flertallsstyre under ledelse av Mandela. Over 220 personer mistet livet i uroen og opptøyene i Sør-Afrika i forrige uke - en uro som startet da tidligere president Jacob Zuma omsider startet soningen av en 15 måneder lang dom for å ha nektet å samarbeide i en korrupsjonsetterforskning.

Bekjempelse av den ekstreme fattigdommen må være den sørafrikanske regjeringens soleklare jobb nummer én, sammen med forsterket kamp mot korrupsjon og kriminalitet

Korrupt Zuma-lederskap

Zumas tilhengere var etter alt å dømme pådrivere for protestene, som snart utartet til vold og plyndring, og der mange fikk utløp for sinne og frustrasjon over et samfunn preget av ekstreme forskjeller og dyp fattigdom. Sør-Afrika regnes som det landet i verden med størst ulikhet, der nær to av tre svarte lever i fattigdom, sammenlignet med bare én av 100 hvite. Den offisielle ledigheten er på skyhøye 32 prosent, og mer enn dobbelt så høy for de unge.

Det er paradoksalt at den aggressive frustrasjonen skulle bli utløst av protestene for å få løslatt Zuma, den tidligere presidenten som måtte gå av i vanære i 2018. Da hadde han i ni år styrt landet i stadig mer korrupt retning, fulgt av en rekke personlige skandaler, inklusive krav om å betale tilbake deler av de nærmere 200 millioner kronene han hadde latt staten betale for oppussing av sitt luksuriøse landsted.

Bedring under Ramaphosa

Sør-Afrika er fortsatt et land i krise, både økonomisk og sosialt, selv om president Cyril Ramaphosa er en langt bedre leder for landet enn forgjengeren Zuma. Ramaphosa har grepet fatt i korrupsjonen, som ikke minst har gjennomsyret regjeringspartiet ANC, men har fortsatt en lang vei å gå for å redusere sosial nød, omfattende kriminalitet og politibrutalitet.

Reformer og økonomisk utvikling er slått ytterligere tilbake på grunn av koronapandemien som har rammet Sør-Afrika ekstra hardt. Likevel er det fortsatt håp om at Ramaphosa kan lede «regnbuenasjonen» ut av sin dyptgripende krise, før det sosiale limet går helt i oppløsning. Da må bekjempelse av den ekstreme fattigdommen være regjeringens soleklare jobb nummer én, sammen med forsterket kamp mot korrupsjon og kriminalitet, i et land der en av fem innbyggere i vår har opplevd matmangel og sult.

