En påkrevd skattereform

På sett og vis var det et historisk vedtak OECD la til rette for sist uke. For første gang på 100 år har det internasjonale samfunn klart å samle seg om en overgripende skattereform som vil gjøre den globale økonomien en smule mer rettferdig. Avtalen innebærer blant annet at enorme globale selskaper som Google, Amazon, Facebook og Apple ikke lenger kan snike seg unna skatt gjennom å flytte overskuddene internt i konsernet og til sine hovedkvarter.

Slike selskaper skal nå skattlegges med en minimumssats på 15 prosent i landene der de tjener pengene sine, og ikke i karibiske eller andre skatteparadiser der de har plassert hovedkvarterene. Dermed vil de i det minste bidra litt mer til å finansiere den felles velferd som de er helt avhengige av for å selge sine produkter.

Beskjeden start

Det er imidlertid en svært beskjeden skatteprosent vi snakker om. Det er bare 2,5 prosentpoeng mer enn skatteparadiset Irland har operert med i selskapsskatt, 12,5 prosent. Irland har i likhet med Ungarn avvist å signere den nye avtalen, og har lenge vært anførere i et usunt skattekappløp mot bunnen, for å tiltrekke seg hovedkontorene til globale selskaper med begrenset skattevilje.

Ifølge OECD kan den nye minimumsskatten skaffe rundt 1.300 milliarder kroner ekstra i årlige skatteinntekter globalt. Det er likevel bare en brøkdel av den årlige gevinsten høyt gasjerte skattejurister har hjulpet selskapene til å unngå i beskatning. Argentinas finansminister Martin Guzman er blant dem som har advart mot å legge listen så lavt som 15 prosent. Hans anbefaling er minimum 21 prosent, og helst 25 prosent, også av hensyn til utviklingsland der skatteinntekter fra selskaper vil være langt viktigere enn i rike land.

Lite til fattige land

Faren er at reformen vil låse fast en så lav sats at særlig fattige land vil få lite glede av det. Ifølge Nigerias skattedirektør Mathew Gbonjubola vil en minimumsskatt på beskjedne 15 prosent få lite å si for afrikanske land.

Det er også en svakhet at ordningen i starten bare omfatter svært lønnsomme selskaper med en årlig omsetning på mer enn 20 milliarder dollar, noe som igjen primært tjener rike land. Reformen er uansett et viktig, om enn litt forsiktig første steg bort fra en helt urimelig lav beskatning for noen av verdens mest lønnsomme selskaper.

