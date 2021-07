Vi tåler litt elbilmoms

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Når mange i disse dager legger ut på norgesferie med bil, skjer det i økende grad i en elbil. Fortsatt er under 20 prosent av den totale norske bilparken ladbare, men flere enn tre av fire nye biler kjøpt av privatpersoner i første halvdel av 2021, var nullutslippsbiler.

Det viser at den norske elbilpolitikken med fullt momsfritak og andre fordeler, har vært en enorm suksess. Ingen andre land er i nærheten av samme raske overgang til fossilfrie biler. Politikken koster staten store milliardbeløp i tapte avgifter hvert år, men har vært en nødvendig investering for bedre luftkvalitet og lavere utslipp av klimagasser.

Det er vanskelig å se at hensynet til bileiere i distriktene er noen god begrunnelse for å beholde fullt momsfritak for de aller dyreste elbilene. — Vårt Land på lederplass

«Audi-moms»

Det er nå klart flertall blant partiene på Stortinget for å starte en gradvis reduksjon i disse subsidiene ved kjøp av elbil. På venstresiden vil både SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet innføre merverdiavgift på den delen av elbilprisen som overstiger 600.000 kroner. Det innebærer at en elbil som i dag koster 800.000 kroner, blir overkommelige 50.000 kroner dyrere.

Venstre mener dette er å gamble med målet om at det bare skal selges biler uten utslipp i 2025, og påpeker at distriktene fortsatt ikke har tatt «elbilbølgen» slik som i byene. Det kan skyldes mange ting, blant annet mangelfull utbygging av ladestasjoner, der myndighetene har vært i overkant passive. Det er likevel vanskelig å se at hensynet til bileiere i distriktene er noen god begrunnelse for å beholde fullt momsfritak for de aller dyreste elbilene.

Bredere utvalg

I distriktene er det gjennomgående lettere tilgang enn i byene til å lade elbilen hjemme. Etter hvert er det også et stort utvalg av elbiler med god rekkevidde til priser betydelig under 600.000 kroner, inklusive familievennlige biler med firehjulsdrift. Prognosene tilsier dessuten at prisene på de fordyrende batteriene skal fortsette ned.

Det påfallende er at miljøpartiet Venstre i regjering ikke har gjort mer for å fjerne de smutthullene i bilavgiftene som gjør at bedrifter slipper unna med lavere avgifter enn privatkunder på forurensende biler. Rundt halvparten av nye biler som selges i Norge, kjøpes av næringskunder, og godt under 40 prosent av disse nybilkjøpene var elbiler i første halvår. Her bør avgiften på fossilbilkjøp økes, samtidig som en forsiktig endring av elbilfordelene nå er fornuftig.

