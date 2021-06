Maktkamp med ord

Det var den amerikanske presidenten som hadde tatt initiativet til toppmøtet med sin russiske kollega i Sveits på onsdag. Biden hadde en plan for hva han ville, men det var en nokså sprikende plan. Han skulle vise at han er tøff mot Russland. Og han skulle legge grunnlaget for en tilnærming til Russland.

Vi tror Bidens linje har mer for seg: Klar markering av posisjoner, men åpenhet for å finne løsninger sammen. — Vårt Land

Den ene målsettingen var beregnet på hjemmepublikum. I USA er det et tverrpolitisk krav at presidenten skal være vært «tough on Russia». Det forventes at Russland får klar beskjed om at de ikke kan fortsette å drive data-angrep mot det amerikanske samfunnet, at de ikke kan ture fram som de vil i Ukraina og at brudd på menneskerettighetene skal påtales skarpt. Dessuten skulle Biden vise at han ikke lar seg manipulere av Putin, slik Donald Trump framsto på forrige toppmøte.

Markering av posisjoner som ventet

Dette visste da også Putin, og han hadde forberedt et forsvar. Han benektet blankt at Russland driver data-angrep, han gjorde det klart at han ikke vil tolerere amerikansk innblanding i Ukraina, og han sammenlignet russiske menneskerettighetsaktivister med mobben som stormet Kongressen i USA.

[ Det første håndtrykket ]

Disse markeringene av posisjoner var et forventet spill, og begge kan være fornøyd med å ha fått fram det de ville. Men det interessante er om de var i stand til å stanse opptrappingen av konflikten mellom de to supermaktene og åpne for en mer konstruktiv tilnærming.

Det var ikke mye som kom ut av møtet, i alle fall ikke hva som er offentlig kjent. Et lite, men positivt signal var det at de nå vil sende tilbake ambassadørene som ble kalt hjem da konflikten skjerpet seg. Dessuten skal de fortsette å snakke sammen om datasikkerhet og datakrigføring og om mulig atomnedrustning.

Biden viste han ikke er Trump

Biden blir møtt med kritikk for mangel på håndfaste resultater. Oppnådde han egentlig noe som helst? Putin har ikke lovet å forandre på noe av det USA har kritisert ham for. Noen mener bare det å møte Putin er å gi etter for ham.

Biden ga da også Putin en advarsel. Dersom Russland fortsetter data-angrepene mot USA, vil USA svare med tilsvarende angrep. Altså et varsel om en mulig ny form for krig, en såkalt cyberkrig.

[ Blir Biden mer krigersk enn Trump? ]

Putin ga Biden attest for å være annerledes enn Donald Trump – for å være en statsmann det går an å snakke med over lenger tid. Trumps beundring for Putin og bagatellisering av Russlands innblanding i USA, kombinert med sanksjoner og hard retorikk skapte forvirring om hvor USA sto. Vi tror Bidens linje har mer for seg: Klar markering av posisjoner, men åpenhet for å finne løsninger sammen.

[ Trumpskygge over Biden ]