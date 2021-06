Krevende balanse ved åpning

For kort tid siden meldte statsminister Erna Solberg at vi i Norge er «godt plassert» for et nytt trinn i gjenåpningen. Hun understreker at vi ligger i rute. Det statsministeren viser til er at smittetallene våre er relativt lave. Det samme er antallet innleggelser. Alt dette burde gi grunn for sterk optimisme. Vi kan håpe på en litt friere sommer.

Deltaviruset

Men det er en ustabil X-faktor i regnestykket når det gjelder åpningen av Norge. Den indiske mutanten kan også sakke ned norsk nedtrapping av enkelte koronatiltak. Dersom faren for spredning av denne virusvarianten øker, kan det gi behov for en strengere grensekontroll enn mange hadde sett for seg i sommer. For mange vil det kunne bety kraftigere restriksjoner knyttet til sommerferie og reiser til andre land.

I tillegg til dette opplever Norge nå en viss forsinkelse i vaksine-leveranser. Det må regjeringen ta med i betraktningen, før den forventede åpningen i starten av juli.

Storbritannia utsetter

Dersom vi ser til Storbritannia, har har statsminister Boris Johnson nettopp utsatt den forventede nedtrappingen av koronatiltak med fire uker. Åpningen som var varslet 21. juni kommer nå trolig rundt 20 juli. Beslutningen er tatt på grunn av økt spredning av den indiske mutanten. I Storbritannia har nå rundt 90 prosent av de som blir smittet denne varianten av korona. Johnson opplyser at i de hardest rammede områdene, dobles nå smittetallet ukentlig. Britiske helsemyndigheter frykter derfor at en gjenåpning 21. juni ville kunne føre til en rask stigning av smittede og et hardt press mot helsevesenet. Det er nå registrert nærmere 128.000 koronarelaterte dødsfall i Storbritannia. Det tilsvarer 188 personer per 100.000 innbyggere. I Norge er det tilsvarende tallet 14 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Trygg åpning

For de aller fleste av oss er nå behovet for åpning stort. Vi er både slitne av isolasjon, karantene-tiltak, hjemmekontor, hjemmeskole og lite sosial kontakt med andre mennesker. Det blir meldt om både depresjon og ulike psykiske belastningsskader.

Nettopp derfor er det viktig at den åpningen som nå kommer er kontrollert og trygg. Det er ingen grunn til å ta unødige sjanser, med fare for at smittefarlige mutanter sprer seg. Dersom vi åpner uten å ta hensyn til spredningen av disse nye variantene, kan vi komme til å få et kraftig tilbakeslag med påfølgende restriksjoner. Det er det aller siste vi trenger akkurat nå.